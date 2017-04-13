لافروف: روسيا لن تدعم أي قرار في مجلس الأمن الدولي يدين الحكومة السورية

موسكو - (د ب أ):

صرح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم الخميس بأن روسيا لن تدعم أية محاولات لتمرير قرار من مجلس الأمن الدولي يدين الحكومة السورية دون دليل دامغ أو تحقيق في الحادث الذي وقع في خان شيخون مؤخرا.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عنه القول :"لا يمكننا دعم ولن ندعم محاولات تمرير قرار من مجلس الأمن الدولي يدين الحكومة السورية "خلسة" دون تحقيقات".

واستخدمت روسيا الليلة الماضية حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يطالب الجيش السوري بتقديم تفاصيل عن المهام الجوية المرتبطة بهجوم خان شيخون.