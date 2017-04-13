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بالفيديو.. أسهل طريقة لتنظيف الأحذية من "الطين"

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بالفيديو.. أسهل طريقة لتنظيف الأحذية من "الطين" بالفيديو.. أسهل طريقة لتنظيف الأحذية من "الطين"

مصراوي Masrawy

.. أسهل طريقة لتنظيف الأحذية من "الطين"

كتبت - هاجر حاتم:

تشهد هذه الأيام طقس ممطر امتلائت فيه الشوارع بالطين، ومعها أيضًا الأحذية، مما يفسد مظهرها، ويجعلها أكثر عرضة للاهتراء، لهذا نستعرض لك بهاذان الفيديوهان أسهل الطرق لتنظيف الأحذية، من بينها الأحذية البيضاء.

 

- الأشياء المستخدمة في تنظيف الاحذية البيضاء

ملعقة كبيرة بيكنج صودا

نصف ملعقة كبيرة مياه

نصف ملعقة كبيرة أكسيد الهيدروجين

- الأشياء المستخدمة في تنظيف الأحذية العادية

فرشاة أسنان لتنظيف المناطق صعبة الوصول

فرشاة "بلاط"

مسحوق غسيل "أي نوع"

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