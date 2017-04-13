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"البنا" والسفير الفرنسي يبحثان سُبل التعاون الزراعي بين البلدين

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"البنا" والسفير الفرنسي يبحثان سُبل التعاون الزراعي بين البلدين "البنا" والسفير الفرنسي يبحثان سُبل التعاون الزراعي بين البلدين

مصراوي Masrawy

وزير الزراعة والسفير الفرنسى

كتب- أحمد مُسعد:

قال الدكتور عبد المنعم البنا - وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الرئيس عبد الفتاح يتبنى المشروع القومي لإنشاء 100 ألف صوبة زراعية، مما يفتح فرص أكبر للتعاون بين وفرنسا في هذا المجال، من خلال مشاركة الشركات الفرنسية فيه.

ولفت "البنا" - خلال لقاءه مع "أندريه باران"، السفير الفرنسي بالقاهرة، الخميس، لبحث سُبل التعاون الزراعي بين البلدين - إلى أن تلك الصوب تعتمد على التكنولوجيا الحديثة، في كافة مراحل الإنتاج الزراعي.

وأكد "البنا"، عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين مصر وفرنسا، خاصةً في المجال الزراعي، لافتًا إلى أن هناك عدد من مشروعات التعاون في عدد من المشروعات الزراعية المشتركة بين البلدين.

وبحث وزير الزراعة - خلال اللقاء - المشروعات الزراعية المشتركة بين البلدين، والمشروعات التي يتم تنفيذها بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية، في مجال تطوير الري الحقلي والذي يتم تنفيذها في عدد من المحافظات بمصر.

وأشار الدكتور عبد المنعم البنا، إلى أن تطوير صناعة التقاوي تعتبر من الأولويات التي تهتم بها مصر حالياً، مشيرًا إلى إمكانية تبادل الخبرات والزيارات وفرص التدريب بين الجانبين في هذا المجال، فضلًا عن الأنشطة الأخرى المرتبطة بالمجال الزراعي، كذلك تنمية الثروة الحيوانية في مصر، وعمل قيمة مضافة للمنتج الزراعي.

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