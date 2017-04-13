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وزير الزراعة يقرر ندب اثنين من متدربي "البرنامج الرئاسي" للعمل كمعاونين له

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وزير الزراعة يقرر ندب اثنين من متدربي "البرنامج الرئاسي" للعمل كمعاونين له وزير الزراعة يقرر ندب اثنين من متدربي "البرنامج الرئاسي" للعمل كمعاونين له

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عبد المنعم البنا وزير الزراعة

كتب- أحمد مُسعد:

أصدر الدكتور عبد المنعم البنا - وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الخميس، قرارًا وزارياً حمل رقم 538 لسنة 2017، بندب المهندسة الزراعية مي سعيد محمود - بالدرجة الثالثة التخصصية - للعمل معاونًا لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي، للتخطيط والمتابعة لمدة سنة.

كما قرر "البنا"، ندب الطبيب البيطري محمد فكري البيومي القرش - بالدرجة الثالة التخصصية - للعمل معاونًا لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي، للإنتاج الحيواني لمدة عام.

وقالت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي - في بيانها الصادر اليوم - إن المعاونين المنتدبين من أبناء الوزارة ضمن الشباب الذين تم تأهيلهم وتدريبهم بالبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة.

 

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