العثور على "عبوة هيكلية" بجوار مبنى نيابة بنها

القليوبية - أسامه علاء الدين:

عثر قوات الدفاع المدني وخبراء المفرقعات، على قنبلة هيكلية داخل حقيبة سوداء، بجوار مبنى نيابة مركز بنها.

تلقى اللواء أنور سعيد، مدير الأمن، إخطارا بوجود جسم غريب، بجوار مبنى نيابة مركز بنها، فانتقل خبراء المفرقعات، والدفاع المدني، وتبين أن أحد الاشخاص، وضع حقيبة سوداء، بداخلها قنبلة هيكلية عبارة عن قطع خشبية، وعلبة كانز وأسلاك وبطارية محمول.

تم التعامل مع الجسم، وعادت الحركة إلى طبيعتها داخل النيابة، وحررت الشرطة محضرا بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.