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المقاصة يوضح موقف «أحمد الشيخ» من المشاركة أمام الزمالك

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المقاصة يوضح موقف «أحمد الشيخ» من المشاركة أمام الزمالك المقاصة يوضح موقف «أحمد الشيخ» من المشاركة أمام الزمالك

التحرير

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أكد وليد هويدي مدير الكرة بنادى المقاصة، أن أحمد الشيخ هداف الفريق مهدد بالغياب عن لقاء الزمالك لتجدد إصابته فى إصبع يده اليسرى بعد سقوطه عليها فى لقاء المقاولون العرب.

وقال هويدي فى تصريحات إذاعية، إن الأشعة سوف تحسم مشاركة الشيخ فى لقاء الزمالك لتجهيزه بشكل كبير فى المرحلة المقبلة للحاق بالمباراة.

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وأضاف مدير الكرة، أن المقاصة استعد دون راحة لمواجهة الزمالك بخوض لقاء ودى ضد سكر الحوامدية لتجهيز البدلاء.

ويستعد فريق مصر المقاصة لخوض لقاء الزمالك بعد تأجيله لمدة 24 ساعة ليقام يوم الأحد المقبل فى الجولة  الـ22 من مسابقة الدوري الممتاز.

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التحرير

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