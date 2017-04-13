سموحة يبدأ معسكره المغلق تحضيرا لـ «بيدفيست»

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يدخل الفريق الأول بنادي سموحة، معسكراً مغلقاً اليوم الخميس ببرج العرب، استعداداً للقاء بيدفيست الجنوب إفريقي فى لقاء الإياب الذى يقام السبت المقبل، في دور الـ 32 التكميلي بالبطولة الكونفيدرالية باستاد الجيش المصري ببرج العرب.

ويؤدى الفريق السكندرى مرانه اليوم، في الثالثة عصرًا، بملعب النادى، قبل دخول المعسكر.

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الجدير بالذكر أن لقاء الذهاب الذي أقيم في "جوهانسبرج" الأسبوع الماضى انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين، ويحتاج سموحة إلى الفوز بأي نتيجة من أجل حسم الصعود إلى دور المجموعات.