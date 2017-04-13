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«مش جوازه والسلام».. حملة لطلاب آداب عين شمس تساعد في اختيار شريك الحياة

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«مش جوازه والسلام».. حملة لطلاب آداب عين شمس تساعد في اختيار شريك الحياة «مش جوازه والسلام».. حملة لطلاب آداب عين شمس تساعد في اختيار شريك الحياة

التحرير

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أطلق مجموعة من طلاب شعبة العلاقات العامة بقسم الإعلام كلية الأداب جامعة عين شمس حملة إعلامية بعنوان "مش جوازة والسلام" لتوعية بالأسس الصحيحة لاختيار شريك الحياة.

وقال الطلاب إن الحملة تهدف لمساعدة الشباب والفتيات في الاختيار الصحيح لشريك الحياة عن طريق التوزان بين العقل والقلب، وعدم التأثر بضغوطات المجتمع فى تقاليد الزواج بالإضافة إلى كيفية التفاهم والتعامل أثناء الخطوبة وبعد الزواج فى محاولة لتقليل نسب الطلاق والخلافات الدائمة بعد الزواج.

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وأضافوا أن الحملة تقدم نماذج واقعية لشباب وفتيات اساءوا اختيار شريك حياتهم والتى أدت إلى الطلاق والنتائج المترتبة على ذلك، كما تقدم نماذج ايجابية لمن أحسنوا اختيار شريك الحياة.

يذكر أن الاحصائيات أكدت زيادة نسبة الطلاق فى السنوات الأخيرة بمعدل ٤٠٪ ، والتى جاء معظمها فى السنوات الأولى من الزواج نتيجة الاختيار الخاطئ. 

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التحرير

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