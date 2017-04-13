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الحريات النقابية تناقش قانون العمل الجديد مع عمال الإسكندرية

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الحريات النقابية تناقش قانون العمل الجديد مع عمال الإسكندرية الحريات النقابية تناقش قانون العمل الجديد مع عمال الإسكندرية

التحرير

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تنظم دار الخدمات النقابية والعمالية بالتعاون مع حملة الدفاع عن الحريات النقابية ندوة لمناقشة مشروع  قانون العمل الجديد بمقر دار الخدمات بمحافظة الإسكندرية غدًا الجمعة.

تأتي الندوة في إطار حملة الدفاع عن الحريات النقابية من أجل مشروع قانون يصون حقوق العمال والتي بدأتها بمؤتمر صحفي بمقر دار الخدمات بالقاهرة، كما سيتم تنظيم الندوة بحضور قيادات نقابية وعمالية، وعدد من ممثلي الأحزاب السياسية بالإسكندرية.

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كانت لجنة الدفاع عن الحريات النقابية، أبدت مجموعة من الملاحظات حول مشروع قانون العمل الجديد، وأكدت على أن أصحاب الأعمال بات لهم الحق في إنهاء علاقات العمل بشكل قانوني لا يلزمهم بضمان حقوق العمال تحت بند "إنهاء التعاقد"، كما أسّس لتشغيل عمالة الأطفال.

وبدأت لجنة القوى العاملة في مناقشة قانون العمل الجديد، الذي أرسلته للبرلمان، في ١٣ مارس الماضي، والذي ذكرت وزارة القوى العاملة أنه عالج أزمة الأجور وعلاقات العمال بين العمال وأصحاب الأعمال. 

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التحرير

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