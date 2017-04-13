حركة تغييرات واسعة بأجهزة المدن الجديدة

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أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قراراً وزارياً بتكليف المهندس أشرف فتحى محمود، رئيس جهاز تنمية مدينة طيبة الجديدة، بالإشراف على جهاز تنمية مدينة الأقصر الجديدة، إضافة إلى عمله.

كما أصدر وزير الإسكان قراراً وزارياً بتعيين المهندس طارق محمد محمد إبراهيم، نائباً لرئيس جهاز تنمية مدينة الصالحية الجديدة، والذى كان يشغل منصب رئيس جهاز تنمية مدينة الأقصر الجديدة، وتعيين المهندس على أحمد عثمان محمد، نائباً لرئيس جهاز تنمية مدينة النوبارية الجديدة، حيث كان يشغل منصب نائب رئيس جهاز تنمية المدينة المليونية بالعلمين، وتعيين المهندس مجدى يوسف محمد عبدالمنعم، نائباً لرئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، والذى كان يشغل منصب نائب رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، وتعيين المهندسة سلوى بيومى محمد أبوالعلا، نائبة لرئيس جهاز تنمية مدينة الفيوم الجديدة، والتى كانت تشغل منصب نائبة رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، وتعيين المهندس ماجد شكرى ساويرس، نائباً لرئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، حيث كان يشغل منصب نائب رئيس جهاز تنمية مدينة النوبارية الجديدة، وتعيين المهندس مجدى على حسين على، نائباً لرئيس جهاز تنمية المدينة المليونية بشرق بورسعيد، والذى كان يشغل منصب نائب رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، وتعيين المهندس نبيل محمد مهدى قنصوه، نائباً لرئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، حيث كان يشغل منصب نائب رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، وتعيين المهندس أحمد محمود أحمد عصمان، نائباً لرئيس جهاز تنمية مدينة طيبة الجديدة، حيث كان يشغل منصب نائب رئيس جهاز تنمية مدينة أخميم الجديدة، وتعيين المهندس محمد حفنى عبدالكريم على، نائباً لرئيس جهاز تنمية مدينة أخميم الجديدة، والذى كان يشغل منصب نائب رئيس جهاز تنمية مدينة توشكى الجديدة.

وتضمن القرار تعيين المهندس محمد مصطفي حسن الزعبلاوي، نائباً لرئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، والذى كان يشغل منصب نائب رئيس جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة، وتعيين المهندس أحمد مصطفي محمد عبدالعال، نائباً لرئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، حيث كان يشغل منصب نائب رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة، وتعيين المهندسة إيمان علاء الدين أحمد شبيب، نائبة لرئيس جهاز تنمية مدينة طيبة الجديدة، والتى كانت تشغل منصب نائبة رئيس جهاز تنمية مدينة الأقصر الجديدة، وتعيين المهندس حسام حسني محمد أبوالعلا، نائباً لرئيس جهاز تنمية مدينة بني سويف الجديدة، حيث كان يشغل منصب نائب رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة، وتعيين المهندس عبدالوهاب سعيد صميده، نائباً لرئيس جهاز تنمية مدينة الفيوم الجديدة، والذى كان يعمل كبير أخصائيين بدرجة مدير عام بقطاع تنمية وتطوير المدن برئاسة الهيئة، وتعيين المهندس السيد أحمد محمود محمد همام، نائباً لرئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة، حيث كان يشغل منصب نائب رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة، وتعيين المهندس حسام الدين حسني محمود، نائباً لرئيس جهاز تنمية المدينة المليونية بالعلمين، والذى كان يعمل كبير أخصائيين بدرجة مدير عام بجهاز المدينة، وتعيين المهندس عادل عبدالعزيز جمعة، نائباً لرئيس جهاز القري السياحية، حيث كان يعمل كبير أخصائيين بدرجة مدير عام بالجهاز، وتعيين المهندس مجدي السيد حسن عثمان، نائباً لرئيس جهاز تنمية مدينة السادات، والذى كان يعمل كبير أخصائيين بدرجة مدير عام بجهاز المدينة، وتعيين المهندس أحمد محمد علي أحمد الخلوصي، نائباً لرئيس جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة، والذى كان يعمل بدرجة مهندس مدني أول بجهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر.

كما تضمن القرار الوزارى أيضاً تعيين المهندس أكرم أحمد البدري محمد، نائباً لرئيس جهاز تنمية مدينة توشكي الجديدة، والذى كان منتدباً لمنصب مدير عام المشروعات بجهاز المدينة، وتعيين المهندس أحمد علي محمد حسن، نائباً لرئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، والذى كان يعمل بدرجة مهندس كهرباء أول بجهاز تنمية مدينة بني سويف الجديدة، وتعيين المهندس عبد الرحيم يوسف أحمد الزقيم، نائباً لرئيس جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة، والذى كان يعمل بدرجة مهندس مدني ثان بجهاز المدينة، وتعيين المهندس مصطفي هارب مساح خديوي، نائباً لرئيس جهاز تنمية مدينة طيبة الجديدة، حيث كان يعمل بدرجة مهندس معماري ثان بجهاز المدينة، وتعيين المهندس علاء عبداللاه علي مصطفي، نائباً لرئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة، والذى كان يعمل بدرجة مهندس مدني ثان بجهاز المدينة.

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وتعيين المهندس خالد أحمد محمود سرور، نائباً لرئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، والذى كان يعمل معاوناً هندسياً لرئيس جهاز المدينة، وتعيين المهندس أحمد إبراهيم محمد إبراهيم، نائباً لرئيس جهاز تنمية المدينة المليونية بالعلمين، حيث كان يعمل معاوناً هندسياً لرئيس جهاز تنمية مدينة برج العرب، وتعيين المهندس أحمد محمد رشاد أحمد، نائباً لرئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة، والذى كان يعمل معاوناً هندسياً لرئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة، وتعيين المهندس أسامة محمد شوقي عبدالمحسن، نائباً لرئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، حيث كان يعمل معاوناً هندسياً لرئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة.

وقال الوزير "ندفع بالشباب لتولى المسئولية فى مواقع الإدارة، والكفاءة هى معيار التقييم، مشيراً إلى أن تجربة تولى الشباب المسئولية فى موقع معاون الوزير، أو معاون رئيس جهاز المدينة، أثبتت نجاحها، وأسهمت فى دمج الكفاءات الشبابية فى مواقع الإدارة المختلفة".

وأكد مدبولي أن هناك تكليفات ضخمة، ومهام ثقيلة للعاملين بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأجهزة المدن، وبالتالى هناك تقييم ومتابعة مستمرين، لمعدلات الإنجاز، وأداء كل المسئولين، للعمل على تحقيق التنمية المستهدفة.