أخبار عاجلة

كيف تعرف أن بطاقة التموين تحتاج تحديث لتجنب الإيقاف -
سائق يعتدي جنسيًا على شقيقته بالخصوص -
سكاي نيوز: ''الغواصات النووية'' المفقودة لكوريا الشمالية تثير الهلع -
عروس تُحطم رأس زوجها بعد أسبوع من الزفاف.. والسبب -
وزير الدفاع السوداني: نتعرض لـ''استفزازات'' من الجيش المصري في حلايب -
انتحار حمدي أحمد وتعذيب أم كلثوم.. شائعات طاردت الفنانين في قبورهم -
الداخلية: نصف مليون جنيه لمن يرشد عن هؤلاء -
أمريكا تقصف داعش في أفغانستان بأكبر قنبلة غير نووية في التاريخ -
فيديو| تامر أمين: «لازم نهدد الإرهابي بأهله وأولاده عشان يرتدع» -
شاب يكشف مفاجآت جديدة في تفجير «كنيسة طنطا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

تفاصيل لقاء وزير التعليم العالي بوزيرة الهجرة ورئيس لجنة التعليم في البرلمان

Google+ Print
تفاصيل لقاء وزير التعليم العالي بوزيرة الهجرة ورئيس لجنة التعليم في البرلمان تفاصيل لقاء وزير التعليم العالي بوزيرة الهجرة ورئيس لجنة التعليم في البرلمان

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

استقبل الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مساء أمس الأربعاء، السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور جمال شيحة رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، والدكتور هدى أبوشادي عضو المجلس التخصصي للتعليم والبحث العلمي التابع لرئاسة الجمهورية، وذلك بمقر الوزارة.

تناول اللقاء بحث سبل دعم التعاون والتكامل بين الوزارتين في مجالات دعم دور المرأة المصرية في الداخل والخارج، وآليات الاستفادة من خبرات وكفاءات العلماء المصريين المهاجرين في الخارج.

في بداية اللقاء أكد الدكتور خالد عبد الغفار، على أهمية الاستفادة من خبرات العلماء المصريين بالخارج وخلق جسور للتواصل معهم دائماً من خلال إنشاء قاعدة بيانات لهم وفقا لتخصصاتهم العلمية، حتى يمكن الاستفادة منهم في المجالات العلمية المهمة التي تحتاج إليها ، مثل صناعة الدواء، الطاقة المتجددة، الطاقة النووية، وتحلية المياه.

شاهد أيضا

وأضاف الوزير بأنه يمكن الاستفادة أيضاً من الأساتذة المصريين في الخارج في تطوير التعليم العالي في مصر من خلال الاستعانة بهم  في الجامعات المصرية لتأهيل الطلاب، أو الإشراف على الباحثين المصريين المبتعثين للخارج، مشيراً إلى أن هذا سيكون له مردود طيب في الارتقاء بتصنيف الجامعات المصرية.

ومن جانبها أكدت السفيرة نبيلة مكرم على أهمية دور المرأة المصرية في الخارج، مشيرة إلى بعض النماذج المشرفة للعالمات المصريات بالخارج اللاتي يشغلن مناصب علمية وسياسية مرموقة بدول متقدمة.

وأشارت السيدة الوزيرة إلى أن وزارة الهجرة بصدد الإعداد والتنظيم لمؤتمر "مصر تستطيع بالتاء المربوطة" المقرر انعقاده في يوليو القادم، موضحة أن هذا المؤتمر يهدف إلى توضيح صورة نساء مصر العظيمات حول العالم، وأن هذا المؤتمر يعد أول مؤتمر للمرأة المصرية المهاجرة، وأنه يأتى فى إطار عام 2017 الذي حدده السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بعام المرأة المصرية.  

وأعرب عبد الغفار عن سعادته بهذا المؤتمر ودعمه له، وتقديره لدور المرأة المصرية في داخل مصر وخارجها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
وزير الدفاع السوداني: نتعرض لـ''استفزازات'' من الجيش المصري في حلايب

وزير الدفاع السوداني: نتعرض لـ''استفزازات'' من الجيش المصري في حلايب

تصريحات مثيرة للخارجية المصرية…أزمة حلايب وشلاتين شبيه بجزيرتي تيران وصنافير(فيديو)

تصريحات مثيرة للخارجية المصرية…أزمة حلايب وشلاتين شبيه بجزيرتي تيران وصنافير(فيديو)

خاص مع سيف: لقاء مع إبراهيم حسن مدير الكرة بفريق المصرى ومتابعة لأخر استعدادات الفريق

خاص مع سيف: لقاء مع إبراهيم حسن مدير الكرة بفريق المصرى ومتابعة لأخر استعدادات الفريق

بكري: عزاء الشعب المصري الوحيد هو «الانتقام من الإرهاب»

بكري: عزاء الشعب المصري الوحيد هو «الانتقام من الإرهاب»