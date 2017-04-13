تفاصيل لقاء وزير التعليم العالي بوزيرة الهجرة ورئيس لجنة التعليم في البرلمان

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استقبل الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مساء أمس الأربعاء، السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور جمال شيحة رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، والدكتور هدى أبوشادي عضو المجلس التخصصي للتعليم والبحث العلمي التابع لرئاسة الجمهورية، وذلك بمقر الوزارة.

تناول اللقاء بحث سبل دعم التعاون والتكامل بين الوزارتين في مجالات دعم دور المرأة المصرية في الداخل والخارج، وآليات الاستفادة من خبرات وكفاءات العلماء المصريين المهاجرين في الخارج.

في بداية اللقاء أكد الدكتور خالد عبد الغفار، على أهمية الاستفادة من خبرات العلماء المصريين بالخارج وخلق جسور للتواصل معهم دائماً من خلال إنشاء قاعدة بيانات لهم وفقا لتخصصاتهم العلمية، حتى يمكن الاستفادة منهم في المجالات العلمية المهمة التي تحتاج إليها مصر، مثل صناعة الدواء، الطاقة المتجددة، الطاقة النووية، وتحلية المياه.

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وأضاف الوزير بأنه يمكن الاستفادة أيضاً من الأساتذة المصريين في الخارج في تطوير التعليم العالي في مصر من خلال الاستعانة بهم في الجامعات المصرية لتأهيل الطلاب، أو الإشراف على الباحثين المصريين المبتعثين للخارج، مشيراً إلى أن هذا سيكون له مردود طيب في الارتقاء بتصنيف الجامعات المصرية.

ومن جانبها أكدت السفيرة نبيلة مكرم على أهمية دور المرأة المصرية في الخارج، مشيرة إلى بعض النماذج المشرفة للعالمات المصريات بالخارج اللاتي يشغلن مناصب علمية وسياسية مرموقة بدول متقدمة.

وأشارت السيدة الوزيرة إلى أن وزارة الهجرة بصدد الإعداد والتنظيم لمؤتمر "مصر تستطيع بالتاء المربوطة" المقرر انعقاده في يوليو القادم، موضحة أن هذا المؤتمر يهدف إلى توضيح صورة نساء مصر العظيمات حول العالم، وأن هذا المؤتمر يعد أول مؤتمر للمرأة المصرية المهاجرة، وأنه يأتى فى إطار عام 2017 الذي حدده السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بعام المرأة المصرية.

وأعرب عبد الغفار عن سعادته بهذا المؤتمر ودعمه له، وتقديره لدور المرأة المصرية في داخل مصر وخارجها.