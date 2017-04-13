بنزيما: ريال مدريد ليس الـ «BBC» فقط

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أكد الدولي الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد الإسباني، أن الفريق الملكي مجموعة وفريق وليس فقط الـ BBC، وذلك حسبما أفاد، عقب فوزه فريقه (2-1) أمام بايرن ميونيخ الألماني، بملعب أليانز أرينا، في ذهاب الدور ربع النهائي بدوري أبطال أوروبا.

وقال مهاجم ريال مدريد "نحن مجموعة وفريق وليس فقط الـ BBC ( رونالدو وبيل وبنزيما)، ندرك أن هناك انتقادات في كل مباراة ولكننا هنا لمساعدة الفريق، وأشعر بالهدوء إزاء هذه الانتقادات، وأتعايش معها يوميا، عندما يوجه أحد الانتقادات لك، يجب أن تعمل بشكل أكبر".

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وتحدث بنزيما عن أهمية ركلة الجزاء التي أهدرها أرتورو فيدال في الشوط الأول، وطرد خافي مارتينيز قبل 29 دقيقة من النهاية قائلآ "الأمور تغيرت بعد إهدار ركلة الجزاء، والبطاقة الحمراء منحتنا مزيدا من المساحات والسيطرة".

وتابع الدولي الفرنسي "المباراة كانت كبيرة ونحن سعداء بالنتيجة، ولكن مباراة العودة قد تشهد أمورا كثيرة، علينا أن ندخلها بدافع الفوز والتسجيل أولا وتقديم لعب جماعي كما فعلنا في الشوط الثاني".