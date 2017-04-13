سيموني: التأهل غير محسوم.. وجريزمان متكامل

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انهال الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد الأسباني، بالمديح على مهاجمه الفرنسي أنطوان جريزمان، بعد أن سجل الأخير هدف فريقه الوحيد في مرمى ليستر سيتي الإنجليزي في المباراة التي جمعت بين الفريقين، في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال سيميوني: "جريزمان رائع ولاعب متكامل للغاية، لا تعرف في أي مركز يلعب لأنه يتواجد في كل مكان، إنه يمرر كلاعب وسط ملعب ويصنع الفرص كمهاجم متأخر ويسجل كرأس حربة، إنه يتحلى بالمسؤولية بشكل أكبر مع اقتراب الموسم من نهايته".

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وحذر سيميوني من الإفراط في الثقة، مؤكدا أن التأهل لم يحسم بعد قائلا: "أنا سعيد بالعمل الذي قام به الفريق، ولكن التأهل لا يزال غير محسوم، لم نتفاجأ لأننا توقعنا هذا الأمر، نتوقع أن تكون ليلة كروية رائعة، إنه ملعب إنجليزي ذات أجواء رائعة، الجماهير تتواجد بالقرب من الملعب، إنه ملعب رائع".