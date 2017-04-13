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بالصور.. "الصحة" تنظم قوافل طبية شاملة بقرى دمياط

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مصراوي Masrawy

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دمياط – محمد إبراهيم:

نظمت مديرية الشئون الصحية بدمياط، اليوم الخميس، قافلة طبية شاملة لخدمة أهالي قرية تفتيش السرو، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة، ضمن مبادرة القوافل الأهلية والتي تهدف إلى المرور على الأماكن الأكثر احتياجًا بجميع مراكز المحافظة.

وتوافد المئات من أهالي القرية على مركز شباب تفتيش السرو لإجراء الفحوصات والأشعة وصرف الأدوية من الصيدلية المتنقلة المرافقة للقافلة التي تضمنت تخصصات "الباطنة والنساء والأطفال والمسالك والعظام والرمد".

يُذكر أن المديرية نظمت قبل أيام قافلة بمركز شباب مدينة دمياط "الساحة الشعبية" وأخرى بمركز شباب شطا لخدمة أهالي القرية.

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