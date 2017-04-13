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مصرع وإصابة شخصين في حادث بسوهاج

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مصرع وإصابة شخصين في حادث بسوهاج مصرع وإصابة شخصين في حادث بسوهاج

مصراوي Masrawy

حادث انقلاب سيارة نقل

سوهاج – عمار عبد الواحد

لقي عامل مصرعه، وأصيب سائق في حادث انقلاب سيارة نقل علي جانب الطريق الصحراوي الغربي دائرة مركز جهينة بمحافظة سوهاج، بسبب انفجار أحد إطارات السيارة الأمامية.

وتبين أنه أثناء سير السيارة "3286 ب ن س"، نقل، قيادة محمد ماهر أحمد، 35 عاما، سائق ويقيم بمحافظة القليوبية، اختلت عجلة القيادة بيده نتيجة لانفجار الإطار الأمامي الأيمن، ما أدى لانقلابها بجانب الطريق.

نجم عن الحادث وفاة رفعت دسوقي بيومي، 46 عاماً، عامل ويقيم بمحافظة البحيرة، وإصابة قائد السيارة بجرح سطحي بفروة الرأس.

تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى جهينة المركزي.

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