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بالصور.. وفد سياحي إنجليزي يزور منطقة آثار تونا الجبل بالمنيا

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مصراوي Masrawy

بالصور.. وفد سياحي إنجليزي يزور منطقة آثار تونا الجبل بالمنيا آثار تونا الجبل بالمنيا

المنيا - ريمون الراوي :

أعلن مكتب تنشيط السياحة بمنطقة تونا الجبل بمركز ملوي بالمنيا، اليوم الخميس، عن استقبال وفد إنجليزي قادم من منطقة آثار تل العمارنة بديرمواس لزيارة المعالم السياحية والأثرية بتونا الجبل.

قال فرج عبد العزيز مدير مكتب تنشيط السياحة بمنطقة تونا الجبل، إن برنامج الوفد يتضمن زيارة مقبرة بيتوزيرس كبير كهنة الإله تحوت وزيارة الساقية الرومانية و سراديب الغموض حيث مقبرة الكاهن حور عنخ وتوابيت الطيور المحنطة وقدس الأقداس حيث تمثال جحوتى ومومياء جحوتى بالسراديب ولوحة الملك اخناتون ونفرتيتي بتونا الجبل مشيراً إلى أن الوفد توجه بعد ذلك للاشمونين لزيارة البازيلكا وتماثيل جحوتى ومعبد رمسيس.

آثار تونا الجبل بالمنيا (2)

آثار تونا الجبل بالمنيا (3)

آثار تونا الجبل بالمنيا (4)

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