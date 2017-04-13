اتهام عاطل بخطف طالبة إعدادي.. والفتاة: "متجوزين عرفي"

الشرقية – فاطمة الديب:

حرر مواطن يعمل "مبيض محارة"، مُقيم بدائرة قسم ثان الزقازيق في الشرقية، اليوم الخميس، محضرًا يتهم فيه عاطل بخطف نجلته البالغة من العمر 15 عامًا، والزواج منها عرفيًا.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء هشام خطاب، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا من المدعو "ن.ج.ا.م" 43 عامًا، مبيض محارة، مُقيم بقرية "حسن صالح" التابعة لدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق، بغياب نجلته "ب" 15 عامًا، طالبة.

واتهم مُقدم البلاغ، المدعو "م.م.ع" 21 عامًا، عاطل، مُقيم بذات الناحية، بأنه وراء غياب نجلته؛ لسابق تقدمه لخطبتها ورفض والدها حينها.

وجرى ضبط المشكو في حقه من جانب قوات الأمن، وتبين وجود المبلغ بغيابها بصحبته، وبمواجهته أقر بأنه تزوجها عرفيًا بمكتب أحد المحامين بطريق هرية الجديدة، أمس الأربعاء، وبسؤالها أيدت ماجاء بأقوال المشكو في حقه، ولم تتهمه بشيء.

حُرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة وملابساتها.