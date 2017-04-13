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رياض المالكي: وفد فلسطيني يزور واشنطن هذا الشهر للتحضير لزيارة عباس

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رياض المالكي: وفد فلسطيني يزور واشنطن هذا الشهر للتحضير لزيارة عباس رياض المالكي: وفد فلسطيني يزور واشنطن هذا الشهر للتحضير لزيارة عباس

مصراوي Masrawy

وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي

رام الله - (د ب أ):

أعلن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، الخميس، أن وفدا فلسطينيا سيزور الولايات المتحدة الأمريكية هذ الشهر للتحضير للزيارة المقررة للرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى واشنطن.

وقال المالكي، للإذاعة الفلسطينية الرسمية، إن وفدا فلسطينيا رفيع المستوى سيغادر إلى واشنطن في الثلث الأخير من هذا الشهر تحضيرا لزيارة الرئيس عباس المقررة إلى هناك.

وتوقع المالكي بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء (معا) المحلية، أن تتم زيارة عباس في الأسبوع الأول من الشهر القادم "في حال كان هناك توافق حول كافة البنود التي يناقشها الوفد مع الجانب الأمريكي".

وكان عباس تلقي اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي دونالد في العاشر من الشهر الماضي دعاه فيه للقاء في البيت الأبيض للمرة الأولى منذ تسلم الرئيس الأمريكي منصبه رسميا في يناير الماضي.

ومن المقرر أن يبحث اللقاء بين عباس وترامب أفاق استئناف مفاوضات السلام المتوقفة بين الفلسطينيين وإسرائيل منذ عام 2014.

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