محكمة ماليزية تحدد 30 مايو المقبل لإعادة مداولة قضية اغتيال كيم يونج نام

كوالالمبور – (أ ش أ):

حددت المحكمة الابتدائية بدائرة (سيبانج) الماليزية 30 مايو المقبل لإعادة مداولة قضية اغتيال كيم يونج نام الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية كيم يونج اون.

وذكرت وكالة الأنباء الماليزية (برناما) اليوم الخميس، أن قاضي المحكمة حارث شام محمد ياسين حدد هذا التاريخ استجابة لطلب مدير النيابة بولاية سلانجور محمد إسكاندار أحمد بإعطاء شهر كامل لإعداد الملفات المتعلقة بهذه القضية.

واتهمت "سيتي عائشة"، 25 عاما، من اندونيسيا و"دوان تهي هوونج"، 29 عاما، من فيتنام، باغتيال كيم يونج نام، 45 عاما، في مطار كوالالمبور الدولي الثاني يوم 13 فبراير الماضي، وقد تم توجيه الاتهام إليهما بمادة 302 من قانون الجنايات الذي يقضي بالإعدام في حالة الإدانة.