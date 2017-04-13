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كرم مطاوع لن يتكرر وصورت «البوسطجي» في 5 دقائق.. أجرأ تصريحات سهير المرشدي

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حلت الفنانة سهير المرشدي ضيفة على برنامج "فحص شامل" الذى تقدمه الإعلامية راغدة شهلوب على قناة "الحياة" أمس الأربعاء، وكشفت خلال الحلقة عن العديد من جوانب حياتها الشخصية التى نرصد أبرزها فى التقرير التالى..

دوري في فيلم " البوسطجي" عملته في 5 دقائق

قالت "المرشدي" إن دوريها في فيلم "عودة الابن الضال" و"البوسطجي" الأهم في تاريخها، مشيرة إلى أنها قامت بتصوير دورها في الأخير في خمس دقائق فقط.

 

 استشهاد أخى بداية الوجع في حياتي

صرحت "المرشدي" بأن استشهاد شقيقها صلاح في حرب أكتوبر 73 كانت بداية الوجع في حياتها، قائلة: "كنا وقتها عيال ومنعرفش معنى الموت لكن عرفته لما أخويا مات.. أنا مواطنة ليا قيمة عشان أخويا شهيد".

 

 

 

كرم مطاوع مش هيتكرر 

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روت الكثير من تفاصيل علاقتها بالفنان كرم مطاوع التى تعتبر الزوجة الثانية في حياته، مشيرة إلى إنه لا يتكرر وأنها مختلفة عن زوجاته السابقات رافضة الإفصاح عن الأسباب.

وأضافت أيضًا خلال حوارها أنها تعرفت عليه في وقت صعب، وكان وقتها هناك الكثير من الأزمات في حياته ولكنها وقفت بجانبه.

 

 لا أتناول المهدئات

نفت "المرشدي" تناولها المهدئات مشيرة إلى أنها  تمارس اليوجا يوميًَا لتقليل الضغوطات العصبية والنفسية، وأضافت أنها تمارس اليوجا قبل أى دور ومشهد تقوم به.
 

 أول قصة حب مع ابن الجيران 

روت أيضًا تفاصيل قصة الحب الأولى التى جمعتها مع نجل الجيران الذي كان يسمى "عاطف"، مشيرة إلى أنه كان يغازلها دائمًا ويرسل لها جوابات غرامية.

وأكدت خلال الحلقة أنها لم تكن تخجل من إخبار والدتها بعلاقتها بابن الجيران، قائلة: "ماما كانت صاحبتي وبتسمعني على طول".

 

 

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التحرير

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