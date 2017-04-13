هكذا يتم إزالة "شحم" السيارات من اليدين

كتبت - أسماء حمدي:

قد يحدث في بعض الأحيان أن تتعطل سيارتك، وتضطر لتصليحها بنفسك، وبالطبع تجد الكثير من آثار الشحوم والزيوت على يديك، التي يصعب إزالتها بالمياه، أو حتى بالصابون. لهذا نستعرض لك أسهل طريقتين لتنظيف اليدين من الشحوم، وفقًا لما ذكره موقع health site .

1.الليمون والعسل:

- اخلط ملعقة من السكر مع العسل، ثم إضافة بعض من عصير الليمون ، وقم بفرك يديك بهذا الخليط.

- اتركه لمده 15 دقيقة، ويمكنك أيضًا استخدام فرشاة الأسنان لتنظيف الأظافر والأصابع، ثم غسيل اليدين.

2.الخل الأبيض و"الطحينة":

- امزج كلًا من الخل والطحينة، مع بعضهما البعض، حتى تحصل علي "عجينة".

- ثم افرك يديك بقوة بهذه العجينة لتنظيفها، حتى تختفي الشحوم من يديك.

تعتبر تلك الطريقتان الأفضل في إزالة شحوم اليدين، ولا يؤثران على الجلد، كونهما يحتويان على مكونات طبيعية.