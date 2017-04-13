الفنانة شمس.. من أسرة فنية غيرت اسمها وتزوجت من نجم الزمالك لمدة 21 يوما

شيماء مصطفى

تحتفل اليوم صابرين نبيل العسكري، الشهيرة بالفنانة "شمس" بعد ميلادها الـ41، ولدت بمحافظة الاسكندرية عام 1976 ودرست بالمعهد العالي للسكرتارية، ولاحظت وجود قدرات تتجهه نحو التقليد والمعايشة، فقد نشات في بئة فنية وثقافية فجدتها هي الشاعرة "علية الجعار"، وتشربت منها حب الفن حتى بدات تشق طريقها عن طريق الاعلانات.

نالت شهرة من خلال الاعلانات وبدأ المخرجون يسندون اليها بعدد من الادوار الصغيرة في عام 1995 اشتركت في عدد كبير من المسلسلات الدرامية ابرزها مسلسل: "هزمتني امراة، وسوق العصر، وللعدالة وجوه كثيرة، وملك روحي، واين قلبي، وزهرة وازواجها، الخمسة، وحياة الجوهري، وسمارة، والزوجة الرابعة، والشك، والقاصرات، والباطنية".

كما تالقت علي شاشة السينما في فيلم الفرح وحمادة يلعب وفيلم ثقافي ونحب ونقب واللبيس ومذكرات مراهقة والوردة الحمراء، وجالا جالا، والرجل الابض المتوسط.

أصيبت الفنانة شمس بحالة من الاكتئاب بعد وفاة والدتها متاثرة بازمة قلبية، واستعانت بعد وفاتها بـ8 اشهر باحد برامج تفسير الاحلام؛ لتفسير منام عن والدتها المتوفاة واحتارت في تفسير الرسالة التي تود ارسالها لها، فقد ظهرت لها والدتها وهي تصرخ وكان شعرها اسود، الامر الذي جعل شمس تصاب بالحزن وظلت تبكي وطلبت منها مذيعة البرنامج التوقف عن البكاء على والدتها لأن البكاء غير مستحب علي المتوفى.

ارتبطت الفنانة شمس بنجم نادي الزمالك ومنتخب مصر مدحت عبد الهادي في عام 2006، لكن تلك الزيجة لم تدم طويلا بسبب الخلافات المستمرة بينهما وتم الطلاق بعد 21 يوما فقط.

المصدر : صدى البلد

شبكةعيونالإخبارية

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