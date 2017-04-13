أخبار عاجلة

مقتل وإصابة 4 أشخاص في إطلاق نار بمحطة قطار أمريكية -
فيديو.. الرئاسة: «مفيش حد يقدر يضرب النسيج الوطني» -
وزارة الآثار: ندخل في معارك مع الهيئات الحكومية وليس مع أفراد -
الاتحاد الأوروبي يعلن تشكيل الأسبوع للتشامبيونزليج -
مساء dmc - أروع كلام من الحبيب علي الجفري عن مصر يجعل أسامة كمال يتغالب على دموعه -
مساء dmc - الحبيب علي الجفري : المغفل الذي يظن أنه يتقرب إلى الله بتفجير نفسه " لن يشم رائحة الجنة " -
مساء dmc - مكانة السيد المسيح في الإسلام -
مساء الأنوار: مدحت شلبي يوضح حقيقة مشاركة أحمد فتحي أمام الاتحاد رغم حصوله على 3 إنذارات -
مساء dmc - الحبيب علي الجفري : التعالي العنصري التركي خلق رد فعل فظهرت العربية والقومية الفارسية -
مساء dmc - الحبيب علي الجفري : نعاني من المثقف الحافظ غير الفاهم الذي يروج لأفكار الغرب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الفن و المشاهير

الفنانة شمس.. من أسرة فنية غيرت اسمها وتزوجت من نجم الزمالك لمدة 21 يوما

Google+ Print
الفنانة شمس.. من أسرة فنية غيرت اسمها وتزوجت من نجم الزمالك لمدة 21 يوما الفنانة شمس.. من أسرة فنية غيرت اسمها وتزوجت من نجم الزمالك لمدة 21 يوما

 

 

تحتفل اليوم صابرين نبيل العسكري، الشهيرة بالفنانة "شمس" بعد ميلادها الـ41، ولدت بمحافظة الاسكندرية عام 1976 ودرست بالمعهد العالي للسكرتارية، ولاحظت وجود قدرات تتجهه نحو التقليد والمعايشة، فقد نشات في بئة فنية وثقافية فجدتها هي الشاعرة "علية الجعار"، وتشربت منها حب الفن حتى بدات تشق طريقها عن طريق الاعلانات.
 
نالت شهرة من خلال الاعلانات وبدأ المخرجون يسندون اليها بعدد من الادوار الصغيرة في عام 1995 اشتركت في عدد كبير من المسلسلات الدرامية ابرزها مسلسل: "هزمتني امراة، وسوق العصر، وللعدالة وجوه كثيرة، وملك روحي، واين قلبي، وزهرة وازواجها، الخمسة، وحياة الجوهري، وسمارة، والزوجة الرابعة، والشك، والقاصرات، والباطنية".
 
كما تالقت علي شاشة السينما في فيلم الفرح وحمادة يلعب وفيلم ثقافي ونحب ونقب واللبيس ومذكرات مراهقة والوردة الحمراء، وجالا جالا، والرجل الابض المتوسط. 
 
أصيبت الفنانة شمس بحالة من الاكتئاب بعد وفاة والدتها متاثرة بازمة قلبية، واستعانت بعد وفاتها بـ8 اشهر باحد برامج تفسير الاحلام؛ لتفسير منام عن والدتها المتوفاة واحتارت في تفسير الرسالة التي تود ارسالها لها، فقد ظهرت لها والدتها وهي تصرخ وكان شعرها اسود، الامر الذي جعل شمس تصاب بالحزن وظلت تبكي وطلبت منها مذيعة البرنامج التوقف عن البكاء على والدتها لأن البكاء غير مستحب علي المتوفى.
 
ارتبطت الفنانة شمس بنجم نادي الزمالك ومنتخب مدحت عبد الهادي في عام 2006، لكن تلك الزيجة لم تدم طويلا بسبب الخلافات المستمرة بينهما وتم الطلاق بعد 21 يوما فقط.
 
المصدر : صدى البلد 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
مساء dmc - أروع كلام من الحبيب علي الجفري عن مصر يجعل أسامة كمال يتغالب على دموعه

مساء dmc - أروع كلام من الحبيب علي الجفري عن مصر يجعل أسامة كمال يتغالب على دموعه

مساء الأنوار: الاستعدادات الأمنية لمباراة المصري وكمبالا سيتي .. ل. عصام سعد - مدير أمن الإسماعيلية

مساء الأنوار: الاستعدادات الأمنية لمباراة المصري وكمبالا سيتي .. ل. عصام سعد - مدير أمن الإسماعيلية

مساء الأنوار: آخر استعدادات المصري لمواجهة الإياب أمام كمبالا سيتي

مساء الأنوار: آخر استعدادات المصري لمواجهة الإياب أمام كمبالا سيتي

مساء الأنوار: استطلاع آراء الجماهير في فرص المصري أمام كمبالا سيتي

مساء الأنوار: استطلاع آراء الجماهير في فرص المصري أمام كمبالا سيتي