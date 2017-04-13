شم النسيم إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص

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أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن يوم شم النسيم الموافق الاثنين 17 أبريل الجارى، يعتبر إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص.

وقال الوزير فى بيان: "إنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر".

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وهنأ سعفان بهذه المناسبة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وجميع الأخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد، واعرب عن تمنياته للأخوة الأقباط بالتوفيق والخير والبركات بهذه المناسبة .