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ابتكار علكة تكشف عن الاصابة بالسرطان خلال 15 دقيقة

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ابتكار علكة تكشف عن الاصابة بالسرطان خلال 15 دقيقة ابتكار علكة تكشف عن الاصابة بالسرطان خلال 15 دقيقة

 

 

نشرت ديلي ميل تقريرا حول ابتكار شركة “فولاتايل أنالاسيس”، للتكنولوجيا الحيوية، في ولاية ألاباما الأمريكية، نوعا جديدا من العلكة التي يمكن أن تحدد ما إذا كان لديك سرطان أم لا، العلكة تقوم بامتصاص ما يسمى المركبات الكيميائية ” المتطايرة” في لعاب الشخص، أثناء مضغه للعلكة، والتي يتم إصدارها من قبل أشكال معينة من السرطان، فمن الناحية الفنية، فإن العلكة تركز على المواد المتطايرة، حيث أن كل مرض له مواد كيميائية مختلفة التي تخرج من خلال أنفاس الشخص.

بعد أن يمضغ الشخص العلكة لمدة 15 دقيقة، يتم تحليل المنتج لتحديد ما إذا كان أو لا يحتوي على هذه المواد الكيميائية المحددة.

حتى الآن، ابتكر العلماء في الشركة أنواع مختلفة من العلكة، التي يمكنها الكشف عن سرطان البنكرياس وسرطان الرئة وسرطان الثدي، ويقول الباحثون لدايلي ميل أون لاين أنه إذا نجح هذا الابتكار، ذلك يعني نهاية اختبارات الدم وعينات البول والخزعات.

وتامل الشركة أن يكون الابتكار الجديد من العلكة متاحا للأطباء والمرضى في العام القادم.

المصدر : مصرفايف 

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