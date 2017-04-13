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وزارة التضامن توقف الدعم النقدي لنحو 90 ألف أسرة مستفيدة من برنامج كرامة وتكافل والسبب؟

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وزارة التضامن توقف الدعم النقدي لنحو 90 ألف أسرة مستفيدة من برنامج كرامة وتكافل والسبب؟ وزارة التضامن توقف الدعم النقدي لنحو 90 ألف أسرة مستفيدة من برنامج كرامة وتكافل والسبب؟

 

صرحت مساعد اول وزيرة التضامن ” نيفين القباج” بانه تم إيقاف الدعم النقدي لنحو 90 ألف أسرة مستفيدة من برنامج ” كرامة وتكافل”، بشكل مؤقت، وذلك لحين التاكد من أن هؤلاء يستفيدون من الدعم المقدم لهم بالشكل الصحيح، من خلال الاستعلام عن تلك الأسر، عبر الجهات الحكومية المعنية.

وأضافت القباج بأنه سوف يتم الاستعلام عن تلك الأسر عبر وزارة الداخلية، ممثلة بالسجل المدني وما يتبعه من جهات ذات صلة، ووزراة المالية عبر مصلحة الضرائب، وأشارت إلى أنه بعد تعويم الجنيه في نوفمبر الماضي وما نجم عنه من ارتفاع المحروقات، تم إدراج 33 ألف أسرة للبرنامج.
تجدر الاشارة بأن وزارة التضامن حصلت في ابريل 2015، على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 400 مليون دولار لصالح وزارة التضامن، استلمت منه 3 شرائح من القرض بقيمة 305 مليون دولار، والوزارة بصدد مخاطبة البنك لاستلام الشريحة المتبقية من القرض والبالغة 65 مليون دولار لصرف الدعم للأسر المستحقة في برنامج” كرامة وتكافل”.
برنامج “كرامة وتكافل”، يقدم دعما نقديا للأسر التي تعاني الفقر الشديد، وبحاجة للدعم النقدي والخدمي، شريطة أن يكون لديها أطفال من عمر يوم وحتى سن 18 عاما، وهذه الاسر تستفيد من الدعم النقدي على شكل معونات مالية شهرية، بواقع 325 جنيه لرب الأسرة المستفيدة، و60 جنيه للطفل في المرحلة الابتدائية، و80 جنيه للطالب في المرحلة الإعدادية، و100 جنيه للطالب في المرحلة الثانوية، وتصرف المعونة كل ثلاثة اشهر عن طريق الأم، شريطة استمرار الأبناء في المدرسة وتلقيهم خدمات صحية.
كما ويمنح برنامج “كرامة وتكافل” معونات نقدية شهرية وقدرها 350 جنيها لكبار السن، ممن هم فوق سن 65 سنة، ولمن لديهم إعاقة أو عجز كلي، ولا يستطيعون العمل، أو ليس لديهم دخل ثابت.

 

المصدر : مصرفايف

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