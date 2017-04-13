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مقتل وإصابة 4 أشخاص في إطلاق نار بمحطة قطار أمريكية
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الجمعة 14 أبريل 2017 01:45 صباحاً
فيديو.. الرئاسة: «مفيش حد يقدر يضرب النسيج الوطني»
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الجمعة 14 أبريل 2017 01:43 صباحاً
وزارة الآثار: ندخل في معارك مع الهيئات الحكومية وليس مع أفراد
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الجمعة 14 أبريل 2017 01:43 صباحاً
الاتحاد الأوروبي يعلن تشكيل الأسبوع للتشامبيونزليج
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الجمعة 14 أبريل 2017 01:36 صباحاً
مساء dmc - أروع كلام من الحبيب علي الجفري عن مصر يجعل أسامة كمال يتغالب على دموعه
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الجمعة 14 أبريل 2017 01:13 صباحاً
مساء dmc - الحبيب علي الجفري : المغفل الذي يظن أنه يتقرب إلى الله بتفجير نفسه " لن يشم رائحة الجنة "
-
الجمعة 14 أبريل 2017 01:13 صباحاً
مساء dmc - مكانة السيد المسيح في الإسلام
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الجمعة 14 أبريل 2017 01:13 صباحاً
مساء الأنوار: مدحت شلبي يوضح حقيقة مشاركة أحمد فتحي أمام الاتحاد رغم حصوله على 3 إنذارات
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الجمعة 14 أبريل 2017 01:04 صباحاً
مساء dmc - الحبيب علي الجفري : التعالي العنصري التركي خلق رد فعل فظهرت العربية والقومية الفارسية
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الجمعة 14 أبريل 2017 12:59 صباحاً
مساء dmc - الحبيب علي الجفري : نعاني من المثقف الحافظ غير الفاهم الذي يروج لأفكار الغرب
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الجمعة 14 أبريل 2017 12:59 صباحاً
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8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم
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الخميس 13 أبريل 2017 09:24 صباحاً
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