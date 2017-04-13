أخبار عاجلة

مقتل وإصابة 4 أشخاص في إطلاق نار بمحطة قطار أمريكية -
فيديو.. الرئاسة: «مفيش حد يقدر يضرب النسيج الوطني» -
وزارة الآثار: ندخل في معارك مع الهيئات الحكومية وليس مع أفراد -
الاتحاد الأوروبي يعلن تشكيل الأسبوع للتشامبيونزليج -
مساء dmc - أروع كلام من الحبيب علي الجفري عن مصر يجعل أسامة كمال يتغالب على دموعه -
مساء dmc - الحبيب علي الجفري : المغفل الذي يظن أنه يتقرب إلى الله بتفجير نفسه " لن يشم رائحة الجنة " -
مساء dmc - مكانة السيد المسيح في الإسلام -
مساء الأنوار: مدحت شلبي يوضح حقيقة مشاركة أحمد فتحي أمام الاتحاد رغم حصوله على 3 إنذارات -
مساء dmc - الحبيب علي الجفري : التعالي العنصري التركي خلق رد فعل فظهرت العربية والقومية الفارسية -
مساء dmc - الحبيب علي الجفري : نعاني من المثقف الحافظ غير الفاهم الذي يروج لأفكار الغرب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم

عامل يذبح ابنة شقيقته أمام منزلها بعد وضعها لطفل من علاقة آثمة ويفتخر:”مسحت عار العائلة”

Google+ Print
عامل يذبح ابنة شقيقته أمام منزلها بعد وضعها لطفل من علاقة آثمة ويفتخر:”مسحت عار العائلة” عامل يذبح ابنة شقيقته أمام منزلها بعد وضعها لطفل من علاقة آثمة ويفتخر:”مسحت عار العائلة”

تلقى مركز شرطة المراغة بمحافظة سوهاج بلاغا من الأهالي يفيد بقيام أحد الأشخاص ويدعى “أ.أ.أ، 31 عام، عامل” يقيم ببندر المراغة بالاعتداء على نجلة أخته وتدعى “ي.ر.م، 15 عام طالبة” مستخدما آلة حادة الأمر الذي أدى إلى وفاتها في الحال في مشهد مؤسف.

وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث شرطة المراغة إلى مكان الواقعة، وتبين أن الفتاة أصيبت بجرح قطعي في منطقة الرقبة، ونجحت القوات في القبض على المتهم الذي اعترف بجريمته، حيث أوضح أنها منذ أسبوعين وضعت ابنة أخته طفلا من علاقة آثمة مع عامل يدعى “ح.ج، 21 عام، عامل” والذي تزوجها عقب الولادة قائلا:”«غير نادم على قتلها لأنني قمت بمسح عار العائلة”.

وتم نقل جثة المجني عليها إلى المستشفى المركزي، كما تم تحرير محضر رقم 1502 إداري المركز لسنة 2017، كما تم إخطار النيابة لتتولى التحقيق مع المتهم.

 

المصدر : مصرفايف 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
رغيف خبز يتسبب في مأساة بمركز المعصرة واشتباكات بالأسلحة البيضاء والداخلية تكشف التفاصيل

رغيف خبز يتسبب في مأساة بمركز المعصرة واشتباكات بالأسلحة البيضاء والداخلية تكشف التفاصيل

عاجل| الداخلية تصدر بيان تكشف فيه تفاصيل مذبحة سوهاج منذ قليل.. وتدفع بمجموعات قتالية وتحول منطقة الأحداث لثكنة عسكرية

عاجل| الداخلية تصدر بيان تكشف فيه تفاصيل مذبحة سوهاج منذ قليل.. وتدفع بمجموعات قتالية وتحول منطقة الأحداث لثكنة عسكرية

عاجل.. حرب شوارع واشتباكات بالأسلحة الآلية منذ قليل ومقتل 5 أشخاص والشرطة تحاول السيطرة وتفرض طوقاً أمنياً على المنطقة وسيارات الإسعاف تهرع إلى المكان

عاجل.. حرب شوارع واشتباكات بالأسلحة الآلية منذ قليل ومقتل 5 أشخاص والشرطة تحاول السيطرة وتفرض طوقاً أمنياً على المنطقة وسيارات الإسعاف تهرع إلى المكان

7 معلومات عن "بغدادي" منفذ تفجير كنيسة مار جرجس بطنطا

7 معلومات عن "بغدادي" منفذ تفجير كنيسة مار جرجس بطنطا