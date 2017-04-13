عامل يذبح ابنة شقيقته أمام منزلها بعد وضعها لطفل من علاقة آثمة ويفتخر:”مسحت عار العائلة”

تلقى مركز شرطة المراغة بمحافظة سوهاج بلاغا من الأهالي يفيد بقيام أحد الأشخاص ويدعى “أ.أ.أ، 31 عام، عامل” يقيم ببندر المراغة بالاعتداء على نجلة أخته وتدعى “ي.ر.م، 15 عام طالبة” مستخدما آلة حادة الأمر الذي أدى إلى وفاتها في الحال في مشهد مؤسف.

وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث شرطة المراغة إلى مكان الواقعة، وتبين أن الفتاة أصيبت بجرح قطعي في منطقة الرقبة، ونجحت القوات في القبض على المتهم الذي اعترف بجريمته، حيث أوضح أنها منذ أسبوعين وضعت ابنة أخته طفلا من علاقة آثمة مع عامل يدعى “ح.ج، 21 عام، عامل” والذي تزوجها عقب الولادة قائلا:”«غير نادم على قتلها لأنني قمت بمسح عار العائلة”.

وتم نقل جثة المجني عليها إلى المستشفى المركزي، كما تم تحرير محضر رقم 1502 إداري المركز لسنة 2017، كما تم إخطار النيابة لتتولى التحقيق مع المتهم.

المصدر : مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

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