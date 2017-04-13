بالفيديو || القرضاوي يفتي بجواز تفجير الانتحاري نفسه وسط المدنيين

سمر العشري

فيديو للزعيم الروحي لجماعة الإخوان الإرهابية، يوسف القرضاوي، رئيس ما يسمى بالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، يفتي فيه بجواز تفجير الانتحاري نفسه وسط المدنيين .

ودائمًا ما تثير فتاوى وتغريدات يوسف القرضاوي حالة من الجدل الشديد نظرًا لعدائه الشديد لمصر، وتضامنه الكامل مع جماعة الإخوان الإرهابية وبعض التنظيمات الإرهابية الأخرى.



وكانت آخر خطايا «القرضاوي»، نشره تغريدة مسيئة لمصر، وحذفها بعد عدة دقائق من نشرها، الأمر الذي دفع نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي لاتهامه بتلقي تعليمات من قطر لحذفها.

المصدر:مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

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