أخبار عاجلة

مقتل وإصابة 4 أشخاص في إطلاق نار بمحطة قطار أمريكية -
فيديو.. الرئاسة: «مفيش حد يقدر يضرب النسيج الوطني» -
وزارة الآثار: ندخل في معارك مع الهيئات الحكومية وليس مع أفراد -
الاتحاد الأوروبي يعلن تشكيل الأسبوع للتشامبيونزليج -
مساء dmc - أروع كلام من الحبيب علي الجفري عن مصر يجعل أسامة كمال يتغالب على دموعه -
مساء dmc - الحبيب علي الجفري : المغفل الذي يظن أنه يتقرب إلى الله بتفجير نفسه " لن يشم رائحة الجنة " -
مساء dmc - مكانة السيد المسيح في الإسلام -
مساء الأنوار: مدحت شلبي يوضح حقيقة مشاركة أحمد فتحي أمام الاتحاد رغم حصوله على 3 إنذارات -
مساء dmc - الحبيب علي الجفري : التعالي العنصري التركي خلق رد فعل فظهرت العربية والقومية الفارسية -
مساء dmc - الحبيب علي الجفري : نعاني من المثقف الحافظ غير الفاهم الذي يروج لأفكار الغرب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر

بالفيديو || القرضاوي يفتي بجواز تفجير الانتحاري نفسه وسط المدنيين

Google+ Print
بالفيديو || القرضاوي يفتي بجواز تفجير الانتحاري نفسه وسط المدنيين بالفيديو || القرضاوي يفتي بجواز تفجير الانتحاري نفسه وسط المدنيين

للزعيم الروحي لجماعة الإخوان الإرهابية، يوسف القرضاوي، رئيس ما يسمى بالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، يفتي فيه بجواز تفجير الانتحاري نفسه وسط المدنيين .

ودائمًا ما تثير فتاوى وتغريدات يوسف القرضاوي حالة من الجدل الشديد نظرًا لعدائه الشديد لمصر، وتضامنه الكامل مع جماعة الإخوان الإرهابية وبعض التنظيمات الإرهابية الأخرى.

وكانت آخر خطايا «القرضاوي»، نشره تغريدة مسيئة لمصر، وحذفها بعد عدة دقائق من نشرها، الأمر الذي دفع نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي لاتهامه بتلقي تعليمات من قطر لحذفها.

 

 

المصدر:مصرفايف

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار

مواضيع متعلقة
فيديو.. الرئاسة: «مفيش حد يقدر يضرب النسيج الوطني»

فيديو.. الرئاسة: «مفيش حد يقدر يضرب النسيج الوطني»

انهيار نجل «عم نسيم»: «الفيديوهات اللي بتتشير لأبويا لحظة التفجير بتموتني»

انهيار نجل «عم نسيم»: «الفيديوهات اللي بتتشير لأبويا لحظة التفجير بتموتني»

فيديو| طبيب يروى آخر لحظات شهداء «مارجرجس»: «إحساس ربنا ما يكتبه على حد»

فيديو| طبيب يروى آخر لحظات شهداء «مارجرجس»: «إحساس ربنا ما يكتبه على حد»

بالفيديو.. جماهير ليون تقتحم أرض ملعب مباراة بشكتاش

بالفيديو.. جماهير ليون تقتحم أرض ملعب مباراة بشكتاش