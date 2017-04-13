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نجار بالغربية يعتدي على 3 تلميذات في حضور زوجته وشقيقته.. (القصة كاملة)

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نجار بالغربية يعتدي على 3 تلميذات في حضور زوجته وشقيقته.. (القصة كاملة) نجار بالغربية يعتدي على 3 تلميذات في حضور زوجته وشقيقته.. (القصة كاملة)

 

 

ضبطت أجهزة الأمن بالغربية، اليوم الأربعاء، نجار مسلح، لاتهامه باستدراج 3 فتيات بالصف السادس الابتدائي إلى منزله المجاور لدروسهن الخصوصية، والاعتداء الجنسي عليهن بالتناوب لعدة شهور أمام زوجته وشقيقته، وتهديدهم بالقتل، إذا علم أحد من أولياء أمورهن بذلك.

تلقى اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، بلاغات من 3 مواطنين، يقيمون بقرية كفر سبطاس، دائرة مركز طنطا، وجميع التلميذات بالصف السادس الابتدائي، يتهمون "م. ا. ا. السيد"، 35 عاما، نجار مسلح، يستأجر شقة سكنية بالقرية ذاتها، بالاعتداء الجنسي على بناتهم داخل شقته الخاصة عدة مرات.

كشفت التلميذات بأنهن كن يذهبن إلى درس خاص بمنزل جوار مسكن المتهم، وتحدث معهن بأن يأتين للهو عنده بمنزله، مع شراء بعض الحلويات لهن، حتى بدأ ملامستهن في أماكن حساسة أمام زوجته وشقيقته، وأن المتهم كان يأمرهن بتنفيذ كلامه، ويخلع ملابسهن ويمارس معهن الجنس، مع تهديدهن بالقتل إذا تحدثت إحداهن لولي أمرها.

ووصفت التلميذات شقة المتهم ومعالمها بدقة، وأن ملاحظة والد إحدى التلميذات تأخرها عن موعد الدرس عدة مرات، ساهم في كشف الواقعة، بعد ضغطها عليه لإخباره.

انتقل فريق البحث لمعاينة الشقة الخاصة بالمتهم، وبالتفتيش تبين صحة أوصاف الشقة، ووجود زوجة المتهم وشقيقته، وضبط المتهم بعد معرفة مكانه من زوجته.

وقام فريق البحث الجنائي بعمل طابور عرض من مجموعة متهمين، وعرضهم على التلميذات للتعرف على المتهم والتأكد من صحة أقوالهن، ونجحت التلميذات في استخراجه من طابور العرض، فوجه أولياء الأمور له اتهاما بالاعتداء الجنسي على بناتهم.

حرر محضر 12514 لسنة 2017 جنح مركز طنطا، وعرض المتهم على النيابة العامة، التي أمرت بحبس المتهم لعمل التحريات الأمنية، وتحويل التلميذات الثلاثة للطبيب الشرعي للكشف عليهن، وإصدار تقرير طبي بحالاتهن الصحية.

 

المصدر : مصراوى

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