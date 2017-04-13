للذين يعانون من آلام الكلى، هذه علاجات طبيعية سريعة للتخلص منها

شيماء مصطفى

الكلى تعتبر من أهم الأعضاء البشرية، وتتمثل المهمة الرئيسية للكلى في تصفية النفايات من الجسم في شكل البول، وأي ضرر على الكلى سوف يؤثر على عمل كامل الجسم، فعندما تتراكم النفايات في الجسم، هذا يؤدي إلى الكثير من المضاعفات الصحية بما في ذلك آلام الكلى، وبالتالي فمن المهم جدا للحفاظ على الكلى صحية وسليمة.

كيف يمكننا التخلص من آلام الكلى؟ هناك عدة طرق لعلاج آلام الكلى، وهناك بعض العلاجات الطبيعية التي تساعد في التخلص من آلام الكلى، وتتعدد أسباب آلام الكلى، فيمكن أن يكون سبب آلام الكلى العدوى، أو قد يكون سببه أيضا حصى الكلى، وعندما تصاب بعدوى في الكلى، فتظهر الآلام أسفل الظهر، أما في حالة حصى الكلى، فالشخص يميل إلى الشعور بألم شديد على أحد الجانبين من الأرداف والأضلاع السفلى.

العلاجات الطبيعية الأكثر شهرة للتخلص من آلام الكلى:

شرب الكثير من الماء:

شرب الكثير من الماء يساعد في الحفاظ على بقاء الجسم رطبا، كما أنه يساعد في التخلص من الحصى الموجودة في المثانة البولية التي هي واحدة من الأسباب الرئيسية لآلام الكلى.

بذور البطيخ:

بذور البطيخ تساعد في طرد السموم وتنظيف الكلى، الطريقة سهلة، ضع ملعقة كبيرة من بذور البطيخ في كوب من الماء المغلي، واتركه مغطى لمدة 5 دقائق، وثم شرب هذه المياه 2-3 مرات في اليوم.

عصير الليمون:

تأخذ حبة واحدة من الليمون، قطعها واعصرها ثم أضف هذا العصير إلى كوب من الماء ثم اشربه كل صباح على معدة فارغة، الليمون يحتوي على حمض الخليك وهذا يساعد على انحلال الحصيات ويساعد في إزالة السموم من الكلى.

زيت الزيتون:

خذ ملعقة صغيرة من زيت الزيتون وامزجها مع ملعقة صغيرة من عصير الليمون، وتناولها مرة واحدة في اليوم، فهذا يساعد على تخفيف آلام الكلى.

الكرفس:

تأخذ ملعقة صغيرة من بذور الكرفس، وتُطحن ثم صب كوب من الماء الساخن عليها، وقم بتغطيتها لمدة 5-7 دقائق، ثم قم بتحريكها، واشربها مرة واحدة في اليوم، سوف يساعد ذلك في إزالة النفايات من الكلى ويخفف من الألم.

لصيقة الخردل:

تأخذ ملعقة كبيرة من مسحوق الخردل وإضافة حوالي 3 ملاعق كبيرة من دقيق القمح إليها، وصب الماء أو بياض البيض عليها، واخلطها جيدا حتى تصبح على شكل عجينة سميكة، خذ هذه العجينة والصقها بواسطة قطعة قماش على المنطقة المؤلمة وابقها لمدة 30 دقيقة ثم قم بإزالتها، كرر هذه العملية مرة واحدة في اليوم حتى تهدأ الأعراض.

أوراق الملفوف:

خذ 2-3 من أوراق الملفوف، واثنين من البصل المفروم، ونحو كوبين من الماء، وضعها في مقلاة على النار، ودعها تغلي حتى يتبخر الماء تماما، خذ قطعة واحدة من هذه هذه المكونات ووضعها على المكان حيث تشعر بالألم لمدة 3-4 ساعات أو حتى من المساء حتى الصباح.

الريحان:

الريحان هي واحدة من المكونات الطبيعية المعروفة التي تساعد على تقوية الكلى، وأيضا إزالة الحصى وتطهير الكلى، تأخذ حوالي ملعقة صغيرة من عصير الريحان ومزجها مع ملعقة صغيرة من العسل ويستهلك هذا المزيج مرة واحدة في اليوم لمدة 3-4 أشهر، فهذا يساعد على إزالة حصى الكلى.

المصدر : مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

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