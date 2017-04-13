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تعرف على درجات الحرارة.. والأرصاد تحذر

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تعرف على درجات الحرارة.. والأرصاد تحذر تعرف على درجات الحرارة.. والأرصاد تحذر

التحرير

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، اليوم الخميس، على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار، تكون غزيرة ورعدية على بعض المناطق تصل لحد السيول على سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مع انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن :

الصغرى العظمى

القاهرة 19 25

الإسكندرية 16 21

مطروح 15 18

بورسعيد 17 23

دمياط 17 23

الإسماعيلية 18 27

السويس 19 27

العريش 17 28

مرسى علم 22 28

الغردقة 22 28

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شرم الشيخ 24 30

المنيا 18 25

الفيوم 19 25

أسيوط 18 26

سوهاج 23 27

الأقصر 24 33

أسوان 25 37

شلاتين 24 32

حلايب 26 31

الوادى الجديد 24 32

قنا 23 31

 

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