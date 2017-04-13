فيديو.. أحمد موسى يطالب بقانون يحاكم أهل كل منفذي العمليات الإرهابية

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طالب الإعلامي أحمد موسى، بضرورة صدور قانون يحاكم أقارب أي إرهابي ارتكب أعمال عنف ضد المواطنين، لعلمهم بوجود خطر منه على أمن البلاد ولم يبلغوا عنه.

وأشار موسى، خلال برنامجه «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، إلى بكاء شقيق مفجر الكنيسة المرقسية بالإسكندرية، قائلًا: «ناقص نعزيه.. أخوك إرهابي، وعارفين إنه منتمي للعصابة الإرهابية، ما تنقذوا البشرية وتبلغوا عن أهاليكوا وأبنائكم الإرهابيين، هو مافيش قانون يحاكم الناس ديه»

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وتابع: «المستشار أحمد الزند اتكلم عن هذا القانون.. يجب محاسبة المجرم الإرهابي وعائلته».