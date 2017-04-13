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باحثة: «صاعقات القلوب» يثبت فبركة داعش للفيديوهات

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باحثة: «صاعقات القلوب» يثبت فبركة داعش للفيديوهات باحثة: «صاعقات القلوب» يثبت فبركة داعش للفيديوهات
قالت عبير السعدي، الباحث في الإستراتيجيات الإعلامية بجامعة ألمانيا، إن مقطع الفيديو الذي نشره تنظيم داعش الإرهابي حول قنص الجنود في سيناء، ويحمل اسم «صاعقات القلوب» مفبرك وجريمة وأنه تم انتقاء اللقطات فيه لتشويه صورة الجيش المصرى.
 
وأضافت في مداخلة هاتفية لبرنامج «بتوقيت »، المذاع على فضائية «التليفزيون العربي»، أن الجماعات الإرهابية هددت في نهاية الفيديو بأن العمليات الإرهابية القادمة ستكون في الأردن، مشيرة إلى أن التنظيم الإرهابي في أضعف حالاته، ويعتمد على الإبهار فقط حيث يستخدم كاميرات احترافية وهو يتحدث على القنص ولا يتحدث عن اقتحامات.
 
وطالبت «السعدي»، بدراسة الرسائل الموجودة ومناقشتها مع متخصصين في هذا المجال.
 
المصدر : فيتو 

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