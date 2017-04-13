بالفيديو || شقيق مفجر الكنيسة المرقسية ينهار على الهواء : منك لله يا محمود

ظهر علي شقيق الإرهابي محمود حسن مبارك، الذى فجر نفسه بكنيسة الإسكندرية، وهو في حالة انهيار كامل أثناء حواره مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "كل يوم"، المذاع عبر فضائية "ON E"، وتابع:" منك لله يا محمود أحنا في مصيبة.. أنت مش عارف الأشراف".

وأعرب شقيق مفجر الكنيسة، أنه لم يتوقع يوماً أن يفعل شقيقه ما فعل، مشدداً على أنه لم يتحدث مع العائلة في أمور تكفيرية مطلقاً.

ورداً على سؤال أديب أنت ذنبك أيه؟، تابع شقيق الإرهابي: "ذنبي أنه أخويا احنا عيلة واحدة لما واحد ينحرف العائلات تقطعنا.. أنا مش قادر أسمع الخبر ده .. أنت مش عارف الناس تعمل إيه .. أنا معرفتش أربيه".

وأكد شقيق الإرهابي، أن أخر مرة شاهد أخيه كانت منذ 4 شهور، لافتا إلى إنه من قرية في الصعيد ومعظم أهل القرية يعملون في الخارج، لافتاً إلى شقيقه سافر الكويت لمدة عام.

وتابع علي: "أخويا عمل حاجة ماترضيش ربنا.. أنا عشت مع الأقباط واشتغلت معاهم كتير ومشوفتش منهم حاجة وحشة"، موضحاً أن من خططوا للتفجير من قرية واحدة وليس له علاقة بهم.

واستطرد: "أخويا حاله ميسور ومرتبه كويس ومش محتاج من حد"، مطالباً الشباب بالخروج من هذه الأفكار المتشددة، وهربي أولاد أخويا وأعلمهم الصح من الغلط. وحسبي الله ونعم الوكيل".

المصدر:دوت مصر