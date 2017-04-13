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المصرية إيمان تفقد لقب أسمن امرأة في العالم

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المصرية إيمان تفقد لقب أسمن امرأة في العالم المصرية إيمان تفقد لقب أسمن امرأة في العالم

التحرير

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أعلن الفريق الطبي المتابع لحالة الفتاة المصرية إيمان عبد العاطي، 36 سنة، المعروفة بأسمن أمرأة في العالم، أنها فقدت نصف وزنها تقريبا.

وقال الطبيب المشرف على رحلة علاجها مفضل لاكداوالا، بمستشفى "صايفي" بمومباي الهندية، أن إيمان نجحت في التخلص من 242 كيلو جراما بعد مضي شهرين على وصولها إلى المستشفي في الهند.

ونقل موقع "تايمز أوف إنديا"، عن الطبيب أنهم أعدوا احتفالا صغيرا لإيمان بحضور الطاقم الطبي المعالج لها.

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وقال بيان للفريق الطبي المشرف على علاج إيمان، أنها فقدت 130 كيلو جراما في شهر بعد إجرائها عملية تكميم المعدة في السابع من مارس.

وأشار البيان، إلى أن الحالة الصحية لإيمان باتت جيدة، وقالت الطبيبة شيلا شيخ، عضو فريق العلاج أن: "فقدان الوزن جعل رئتيها وكليتيها وقلبها في وضع أفضل ومستوى السوائل الآن تحت السيطرة".

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التحرير

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