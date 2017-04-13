بعد مئوية رونالدو في البطولات الأوروبية.. أرقام أخرى من «البايرن والريال»

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واصل البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني تسجيل أرقامًا تاريخية، فقد أصبح أول لاعب يصل للهدف رقم 100 في البطولات الأوروبية.

وأحرز رونالدو ثنائية في شباك بايرن ميونخ خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب أليانز أرينا، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، أمس الأربعاء، والتي انتهت بفوز الفريق الملكي بهدفين مقابل هدف.

ووصل رونالدو إلى الهدف رقم 97 في بطولة دوري أبطال أوروبا، كما كان قد أحرز هدفين في كأس السوبر الأوروبي، وأحرز هدف أيضًا بقميص مانشستر يونايتد في تصفيات دوري الأبطال، ليصبح المجموع الكلي 100 هدف في البطولات الأوروبية.

ويعد الفريق البافاري من الضحايا المفضلة لرونالدو في دوري أبطال أوروبا، فقد أحرز هدفه السادس في شباك البافاري، وذلك خلال 5 مباريات خاضها ضده، بمعدل أكثر من هدف في كل مباراة وفي الأخيرة هدفين.

ويستعرض لكم التحرير في التقرير التالي، أرقام هامة من مباراة البايرن والريال:

- رغم خسارة العملاق الألماني، إلا أنه مازال يحتفظ بسجل أكبر عدد تهديفي في دوري الأبطال، حيث استطاع أن يسجل 151 هدفًا، في 82 مباراة إقصائية بالمنافسة.

- سجل كريستيانو رونالدو 20 هدفًا ضد الأندية الألمانية في تاريخ دوري الأبطال، وهو رقم قياسي للاعب واحد ضد أندية من بلد محدد.

- كريستيانو رونالدو، هو أكثر لاعب زائر سجل أهداف في الأليانز أرينا في تاريخ دوري الأبطال (4 أهداف).

- اشترك كريستيانو رونالدو بـ105 هدف في 84 مباراة في دوري الأبطال مع ريال مدريد (سجل 82 وصنع 23).

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- سجل كريستيانو رونالدو 9 من أهداف ريال مدريد الـ13 الأخيرة عندما يكونون متأخرين بالنتيجة في دوري الأبطال.

- أنهى كريستيانو رونالدو سلسلة من 659 دقيقة دون تهديف في دوري الأبطال، أسوأ أرقامه في البطولة.

- سجل أرتورو فيدال 3 أهداف في مباراتيه الأخيرتين في دوري الأبطال، مثلما سجل في مبارياته الـ29 السابقة في البطولة مجتمعة.

- تعادل بايرن ميونخ مع برشلونة وريال مدريد (11 ركلة) كأكثر الأندية إهدارًا لركلات الجزاء في تاريخ دوري الأبطال.

- تم احتساب 27 ركلة جزاء ضد ريال مدريد في دوري الأبطال، أكثر من ضد أي فريق آخر.

- ريال مدريد تلقى هدف رأسي في دوري الأبطال لأول مرة منذ 1 أكتوبر 2014 (2-1 ضد لودوجوريتس).

- سجل بايرن ميونخ 6 أهداف رأسية في دوري الأبطال هذا الموسم، أكثر من أي فريق آخر.

- ريال مدريد هو أول فريق زائر يربح مرتين في الأليانز أرينا في تاريخ البطولات الأوروبية.

- خسر بايرن ميونخ على أرضه مرتين فقط في آخر 18 مباراة من دوري أبطال أوروبا، المبارتين كانتا أمام ريال مدريد.