فيديو| مكفر إسلامي: الأزهر يدرس دين موازي للإسلام.. «هما وداعش واحد»

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تحدث أحمد عبدة ماهر، باحث ومفكر الإسلامي، عن وجود كتاب فقه يدرس داخل مؤسسات الأزهر الشريف، يحمل عنوان «الروض المربع في شرح ذات المستقنع» يحلل السرقة.

وقال ماهر، خلال لقائه مع برنامج «خط أحمر»، المذاع على قناة «إل تي سي»: «مؤلف الكتاب يبيح في باب القطع السرقة»، مستطردًا: «هذا الكتاب يدرس للطلبة ليكونوا حرامية لكل واحد غير راضين عنه».

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وأضاف: «مبدأ الاستحلال فقه يدرس في معاهدنا الأزهرية، هذا لا يمكن أن يكون الإسلام، أنتم تدرسون دين موازي للإسلام، وراضعين مع الدواعش من جاموسة واحدة».