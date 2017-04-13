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نائبة برلمانية تعد قانونا لـ«إخصاء المتحرشين»

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نائبة برلمانية تعد قانونا لـ«إخصاء المتحرشين» نائبة برلمانية تعد قانونا لـ«إخصاء المتحرشين»

التحرير

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طالبت النائب البرلمانية زينب سالم، عن دائرة مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية، بتغليظ عقوبة المتحرشين عن طريق إخصائهم.

جاء ذلك ردًا على سؤال حول تأخر مناقشة مشروع القانون المقدم من النائبة سوزى ناشد بشأن تغليظ العقوبات على المتحرشين بالجلسة العامة، خاصة أن اللجنة التشريعية وافقت عليه.

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وقالت النائبة، فى بيان لها اليوم الخميس إن انتشرت ومحافظة الشرقية شهدت واقعة فى الأيام الماضية غير مقبولة، لافتة إلى أن هذا القانون يعد من الأولويات، ولكن نظرا للحوادث الإرهابية التى استهدفت الكنائس مؤخرا فكان لابد من مناقشتها وتشريع قوانين خاصة بشأنها.

وأضافت النائبة البرلمانية، أنها تعد لإضافة فقرة جديدة بشأن تغليظ العقوبات على المتحرشين متابعة: «الوضع أصبح سخيفا ولا يوجد ردع يذكر»، مشيرة إلى أنها تدرس مضاعفة من العقوبة فى حالة عودة المتحرش لممارسة جريمته لتصل إلى الإخصاء.

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التحرير