كمال يهاجم عبد الرحيم على: «خلص مشاكلك مع الداخلية مش معايا»

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قرأ الإعلامي أسامة كمال، نص رسالة عضو مجلس النواب، عبد الرحيم علي، أرسلها إليه عبر هاتفه الشخصي، ويهاجمه فيها الأخير، بسبب عرضه بيان وزارة الداخلية حول بث بعض المواقع الإخبارية والصحف أخبارًا كاذبة حول وقوع انفجارات.

وذكر كمال، خلال برنامج «مساء دي أم سي»، المذاع على قناة « دي أم سي»، نص رسالة عبد الرحيم علي التي تقول: «مش الأصول إن وسائل الإعلام تجيب سيرة ناس لازم تسمع وجهة نظر الناس اللي بتتكلم عنهم.. عيب يا إعلامي يا كبير لما يستخدموك في صراع مع واحد قال كلمة حق لا تجرأ أنت ولا غيرك على قولها، وهنكررها فيه تقصير أمني فادح في الحادث ولو تجرؤ كرر الجملة على الهوا وانسبها ليا».

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وعلق مقدم البرنامج على الرسالة، موجهًا حديثه إلى عضو مجلس النواب، قائلًا: «ارتحت، أنا بقيت مخالب ليك، وقولت اللي عايز تقوله، أنا عرضت بيان الداخلية كما هو لأهميته، البيان هو اللي قال مش أنا.. خلص مشاكلك مع الداخلية مش معايا».