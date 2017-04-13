رسمياً || السبت والأحد والإثنين إجازة لجميع الموظفين العاملين بهذه المصالح الحكومية و3 أيام عطلة للجامعات الأسبوع المقبل

سمر العشري

تشهد مصر خلال الأيام القادمة اتفالات وأعياد لكل من المسملين والإخوة الأقباط، وذلك في الأسبوع المقبل، نظراً لاحتفال المصريين بعيد الربيع أو شم النسيم، وكذلك احتفال الأقباط بعيد القيامة المجيد.

وبهذه المناسبة قرر البنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر، منح جميع البنوك والبورصة وكذلك جميع وحدات القطاع المصرفي المصري، بجميع أنحاء الجمهورية عطلة رسمية في يومي الأحد والإثنين القادمين في الأسبوع المقبل، وذلك بمناسبة عيد القيامة المجيد وشم النسيم.

هذا بالإضافة إلى أن السبت إجازة رسمية بالقطاع المصرفي، ليصبح السبت والأحد والإثين إجازة لهذا القطاع، على أن تكون العودة إلى العمل مرة أخرى في يوم الثلاثاء 18 أبريل بجميع فروع البنوك على مستوى الجمهورية.

ومن جهة أخرى أشارت مصادر بوزارة التعليم العالى أن المجلس الأعلى للجامعات سوف يعطي طلاب الجامعات الحكومية والخاصة إجازة لمدة ثلاثة أيام تبدأ السبت القادم 15 أبريل وتنتهي الاثنين يوم شم النسيم 17 أبريل، ويذكر أن رئيس جامعة أسيوط الدكتور أحمد عبده جعيص، قرر منح الطلاب بجميع الجامعات أجازة لمدة ثلاثة أيام متتالية، مع إعفاء العاملين من التوقيع، وتكون العودة إلى العمل الثلاثاء القادم.

المصدر:مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

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