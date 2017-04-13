إهانة أمير قطر في جنوب أفريقيا

سمر العشري

في المحطة الثالثة الإفريقية بعد زيارة أثيوبيا وكينيا، زار الأمير القطرى تميم ابن حمد دولة جنوب إفريقيا، والتي تعرض لإهانة شديدة، إبان زيارته للدولة الجنوبية، حيث كشفت مصادر لموقع ” نيوز24″ الإماراتي أن الرئيس الجنوب إفريقي “زوما” أعاد ترتيب جدول لقائه مع تميم؛ لأسباب داخلية في دولته ألا وهي اندلاع تظاهرات تطالب بإقالته.

شعر أعضاء الوفد القطري بالإهانة والإحباط، جراء تغيير لقائهم بـ”زوما”، ما أدى إلى أن رئاسة جنوب أفريقيا توضح لوسائل الإعلام أن سبب تغيير موعد الزيارة جاء بعد أن تم الاتفاق مع الجانب القطري على ذلك لا ليس بسبب التظاهرات القائمة، كما صرح “بونجاني نجقولونجا” المتحدث باسم الرئاسة، أن الزيارة بدأت اليوم الأربعاء وستنتهي غدا.

ونظرا للمناخ المحلى، تم تغيير موعد زيارة تميم بزوما، وتم إبلاغ الوفد القطري بدءا من الخدمات اللوجستية والبروتوكول المتعارف عليه وترتيبات الزيارة، التى تم تأجيلها، وعلى إثره استاء الوفد القطرى، والذين استشعروا الخيبة، واستشاطوا غضبا، والذين قالوا أنهم ليسوا لعبة يتم اللعب بها كما تشاء الحكومة الجنوب إفريقية.

تجدر الإشارة إلى أن تميم ابن حمد التقى مساء نظيره الجنوب إفريقي زوما، بالقصر الرئاسي “قصر الاتحاد” بالعاصمة الجنوب إفريقية بريتوريا، وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات بين البلدين وكيفية تطويرها في جميع المجالات بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين.

وتناول اللقاء بين الجانبين القطرى والجنوب إفريقي، التطورات الراهنة في منطقة الشرق الأوسط أولها القضية الفلسطينية ثم ليبيا وسوريا واليمن، والأحداث الإفريقية بشكل خاص.

المصدر:مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

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