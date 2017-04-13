بالفيديو || زوجة منفذ تفجير الكنيسة المرقسية تفجر مفاجآت في أول لقاء اعلامي لها

سمر العشري

بعد كشف الداخلية في بيان رسمي لها اليوم عن أسماء منفذي حادثي تفجير كنيستي طنطا والإسكندرية، انفرد الإعلامي أسامة كمال بحوار صحفي مع زوجة مفجر الكنيسة المرقسية بالإسكندرية، محمود حسن عبد الله.

وقالت “آيه” زوجة المتهم أنها تزوجت منه منذ عام 2009 وأنجبت منه ثلاثة أطفال، وأنها لم تره من ديسمبر الماضي من عام 2016، وذلك بعد أن قال لها أنه مسافر لإحدى الدول الإفريقية، ولم تكن على علم أنه يتواجد بمصر.

وأضافت أنه اتصل بها خلال هذه الفترة ثلاث مرات، وآخر اتصال بينهما كان قبل التفجير بأيام قليلة، وطلب أن يتحدث مع أولاده، وأشارت إلى أن زوجها على خلق ويشهد له الناس بذلك، وكان شخص طيب، ولا يمكن أن يفجر كنيسة، وذلك لأننا نعيش بجوار المسيحيين، ولو يريد أن يقتلهم كقتل جيراننا من الأقباط.

المصدر:مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

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