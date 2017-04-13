عاجل.. كوريا الشمالية تطالب بإخلاء العاصمة فوراً وتستدعي جميع الصحفيين لحدث كبير وتحذيرات من نشوب حرب نووية

أمر رئيس كوريا الشمالية منذ قليل بالإخلاء الفوري للعاصمة، بيونج يانج، وذلك بحسب صحيفة “برافدا” الروسية، وتأتي هذه الأوامر بعد تصاعد التوترات مع الولايات المتحدة، وأضافت الصحيفة أن “كيم جونج أون”، أمر بالمغادرة في الحال مع اقتراب المواجهة بين بيونج يانج وأمريكا.

وقام بالفعل سكان العاصمة الكورية بتوديع بعضهم، وزيادة المخاوف من الدخول في حرب مع كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية، وخاصة بعد استدعاء حاملة طائرات أمريكية بالقرب من شواطئ كوريا الشمالية.

ومن ناحية أخرى قامت الحكومة الكورية بدعوة جميع الصحف العالمية والمحلية، والاستعداد لأحداث عظيمة وُصف بأنه “أكبر وأعظم حدث”، وحذر مسؤولون من نشوب حرب نووية في ظل التوترات التي تعيشها الكوريتن.

المصدر:مصرفايف