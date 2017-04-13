المدير الفني لبايرن ميونخ: طرد مدافع فريقنا غيّر المباراة

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أوضح الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب بايرن ميونخ الألماني، أن طرد مدافعه الإسباني خابي مارتينيز، كان مؤثرًا في المباراة التي خسرها الفريق البافاري، على أرضه أمام ريال مدريد في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال الأوروبي لكرة القدم.

وقال أنشيلوتي، في تصريح عقب خسارة فريقه من الريال 1-2، بايرن ميونخ لم يحالفه التوفيق في هذا اللقاء، ورغم إتاحة لنا ضربة جزاء، إلا أن الفريق البافاري لم يتمكن من إحرزها، و جاءت بعد ذلك البطاقة الحمراء التي غيرت مجريات المباراة تماما.

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وأعرب المدرب الإيطالي، عن أمله في تحقيق الفوز فى مباراة العودة وإمكانية الاعتماد على مهاجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي، وقلب دفاعه الألماني ماتس هوميلس، وقال: "حظوظنا ليست كبيرة، ولكنها لا تزال قائمة، ونحن على قيد الحياة".