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فيديو| طولان: لم أتعرض للظلم في سموحة.. و«دويدار» صفقة ناجحة للأهلي

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فيديو| طولان: لم أتعرض للظلم في سموحة.. و«دويدار» صفقة ناجحة للأهلي فيديو| طولان: لم أتعرض للظلم في سموحة.. و«دويدار» صفقة ناجحة للأهلي

التحرير

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قال حلمي طولان، المدير الفني السابق لنادي سموحة، إن تدريب النادي الأهلي شرف كبير له، لكنه يرى بأن القلعة الحمراء غنية بأبنائها القادرين على تولي تدريب فريق الكرة.

ونفى«طولان» خلال لقائه بحلقة أمس الأربعاء، من برنامج «الحريف» الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم فايق، على قناة sports، تعرضه للظلم حينما كان مدربًا لفريق سموحة، مشيرًا إلى أنه كان يعمل بصلاحيات كاملة ولم يتدخل أحد في عمله الفني، وأن علاقته بالجميع في النادي السكندري جيدة ومن الوارد عودته له مجددًا.

وتحدث مدرب الزمالك السابق، عن صفقة انتقال أحمد دويدار المحتملة للنادي الأهلي، مؤكدًا أنها ستكون ناجحة للنادي الأحمر.

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التحرير

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