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حماصة: «كأس الكئوس» هدفنا بعد السوبر

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حماصة: «كأس الكئوس» هدفنا بعد السوبر حماصة: «كأس الكئوس» هدفنا بعد السوبر

التحرير

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أكد أحمد أبوالفتوح «حماصة»، لاعب الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي، على أن فوز الفريق ببطولة كأس السوبر الإفريقية بعد التغلّب على الزمالك أمس الأربعاء، جاء تتويجًا للجهود الكبيرة التي بذلها الجهاز الفني واللاعبين خلال الأيام الماضية.

وقال حماصة، عقب المباراة، إن المباراة كانت صعبة للغاية، وكانت بها ضغوط عصبية كبيرة، إلا أن لاعبي الأهلي كانوا في الموعد، ونجحوا في التتويج باللقب لأول مرة في تاريخ النادي.

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وأضاف لاعب الأهلي، أن الفريق دخل المباراة بتركيز كبير، ونجح في إنهاء اللقاء لصالحه بفارق 6 أهداف عن الزمالك، مشيرًا إلى أن الجهاز الفني واللاعبين نجحوا في إسعاد الجماهير التي كانت تمني النفس بالتتويج باللقب.

وأكد «حماصة» على أن الفريق سيغلق صفحة السوبر سريعًا، وسيبدأ التركيز في بطولة كأس الكؤوس التي تنطلق غدًا، لافتًا إلى أن الأهلي يسعى بكل قوة للفوز باللقب.

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التحرير

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