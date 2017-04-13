أخبار عاجلة

مقتل وإصابة 4 أشخاص في إطلاق نار بمحطة قطار أمريكية -
فيديو.. الرئاسة: «مفيش حد يقدر يضرب النسيج الوطني» -
وزارة الآثار: ندخل في معارك مع الهيئات الحكومية وليس مع أفراد -
الاتحاد الأوروبي يعلن تشكيل الأسبوع للتشامبيونزليج -
مساء dmc - أروع كلام من الحبيب علي الجفري عن مصر يجعل أسامة كمال يتغالب على دموعه -
مساء dmc - الحبيب علي الجفري : المغفل الذي يظن أنه يتقرب إلى الله بتفجير نفسه " لن يشم رائحة الجنة " -
مساء dmc - مكانة السيد المسيح في الإسلام -
مساء الأنوار: مدحت شلبي يوضح حقيقة مشاركة أحمد فتحي أمام الاتحاد رغم حصوله على 3 إنذارات -
مساء dmc - الحبيب علي الجفري : التعالي العنصري التركي خلق رد فعل فظهرت العربية والقومية الفارسية -
مساء dmc - الحبيب علي الجفري : نعاني من المثقف الحافظ غير الفاهم الذي يروج لأفكار الغرب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

بالفيديو.. رقص جنوني لنجوم الأهلي في فرح مؤمن زكريا

Google+ Print
بالفيديو.. رقص جنوني لنجوم الأهلي في فرح مؤمن زكريا بالفيديو.. رقص جنوني لنجوم الأهلي في فرح مؤمن زكريا

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

احتفل لاعبو النادي الأهلي بحفل زفاف مؤمن زكريا، نجم الفريق الأحمر، مساء أمس الأربعاء، وحرص حسام عاشور، وعمرو السولية، والإيفواري سليماني كوليبالي، وسعد سمير، وأحمد حجازي، وعلي معلول، ومسعد عوض على الرقص وإشعال أجواء الحفل بطريقة جنونية، رفقة المطرب الشعبي عبد الباسط حمودة.

وأقام «زكريا» حفل زفافه مساء أمس الأربعاء، بأحد الفنادق بمدينة نصر، وحضر الحفل عدد كبير من نجوم القلعة الحمراء، في مقدمتهم محمود طاهر رئيس النادي، وحسام البدري المدير الفني للفريق، والقائد حسام غالي، ومحمد نجيب، ومروان محسن، وغيرهم.

شاهد أيضا

 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. جماهير ليون تقتحم أرض ملعب مباراة بشكتاش

بالفيديو.. جماهير ليون تقتحم أرض ملعب مباراة بشكتاش

بالفيديو || تامر أمين يتعرض لموقف محرج على الهواء

بالفيديو || تامر أمين يتعرض لموقف محرج على الهواء

بالفيديو.. التموين: تيسير الفصل الاجتماعي للأفراد في البطاقات التموينية

بالفيديو.. التموين: تيسير الفصل الاجتماعي للأفراد في البطاقات التموينية

بالفيديو.. أسهل طريقة لتنظيف الأحذية من "الطين"

بالفيديو.. أسهل طريقة لتنظيف الأحذية من "الطين"