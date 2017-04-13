بالفيديو.. رقص جنوني لنجوم الأهلي في فرح مؤمن زكريا

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احتفل لاعبو النادي الأهلي بحفل زفاف مؤمن زكريا، نجم الفريق الأحمر، مساء أمس الأربعاء، وحرص حسام عاشور، وعمرو السولية، والإيفواري سليماني كوليبالي، وسعد سمير، وأحمد حجازي، وعلي معلول، ومسعد عوض على الرقص وإشعال أجواء الحفل بطريقة جنونية، رفقة المطرب الشعبي عبد الباسط حمودة.

وأقام «زكريا» حفل زفافه مساء أمس الأربعاء، بأحد الفنادق بمدينة نصر، وحضر الحفل عدد كبير من نجوم القلعة الحمراء، في مقدمتهم محمود طاهر رئيس النادي، وحسام البدري المدير الفني للفريق، والقائد حسام غالي، ومحمد نجيب، ومروان محسن، وغيرهم.