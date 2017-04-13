فيديو.. مختار نوح: الإرهاب لن ينتهي في وقت قريب

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قال مختار نوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الإرهاب أصبح أكثر نفوذًا منذ ثورة 2011، وزاد الموقف خطورة بعد الإفراج عن العناصر الخطيرة منه في عهد الرئيس الإخواني المعزول محمد مرسي.

ودعا نوح، خلال لقائه مع الإعلامي أسامة كمال، في برنامج «مساء دي أم سي» عبر فضائية «دي أم سي»، إلى التركيز على تطوير المناهج الدراسية بما يتناسب مع العصر الحالي، مؤكدًا أن الشباب الإرهابي يعاني من «الدونية والنرجسية».

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وأضاف: «كنا متوقعين هذا الحجم الكبير من الإرهاب، وما زلنا متأكدين أنه لن يتهي في وقت قريب».