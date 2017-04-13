بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية
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سوهاج - عمار عبد الواحد:
أكد الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، أن الشعب المصري قادر على مواجهة أي خطر أو مؤامرة تحاك ضده وضد وحدته.
جاء ذلك خلال تقبل المحافظ، مساء الأربعاء، واجب العزاء في شهداء الوطن الذين سقطوا ضحية الإرهاب في حادثي كنيستي "مارجرجس" بطنطا و"المرقسية" بالإسكندرية، بحضور القيادات القضائية والأمنية والتنفيذية والدينية وأكثر من حوالي 3 آلاف معزٍ من جموع المواطنين والنقابات وشباب الجامعة.
وأضاف المحافظ في كلمته من سرادق العزاء الذي أقيم خصيصًا لهذا الغرض: "الإسلام والأديان السماوية جميعًا تحض على السلام، فلا يجوز قتل النفس وإراقة الدم.. سنقف جميعًا في وجه تلك الفئة الضالة التي تحاول أن تتستر خلف شعارات دينية خادعة، وفي ظل وجود تلك الأعداد التي جاءت لتعلن للعالم أننا صفًا واحدًا وشعبًا واحدًا ويدا واحدة وأننا جميعا أبناء هذا الوطن نعيش فيه سويًا ونأكل منه سويًا وستظل مصر رمزًا للأمن والأمان كما جاء في كتابه العزيز".
وقال الأنبا باخوم، مطران الكنيسة الأرثوذكسية بسوهاج والمراغة والمنشأة: "نحتفل بشهدائنا الذي سقطوا بيد الغدر نحزن على فراقهم لكنهم يعيشون حياة أفضل مما نعيشها الآن وعلى مر العصور عاش المسلم مع المسيحي يدًا واحدة.. حاربوا معًا وثاروا معًا من أجل الحرية، والآن علينا أن نسعى جميعًا مسلمين ومسيحيين لتحقيق التنمية لهذا الوطن الغالي".
بينما قال الشيخ زين العابدين علي، المسشار الديني للمحافظة: "سننتصر على هؤلاء الأعداء فهم أخطر علينا من أعداء الخارج؛ لأنهم يعيشون بيننا لكننا قادرون على القضاء عليهم، لتعيش مصر أم الدنيا بين أبنائها الوحدة والتسامح والمحبة والرحمة، وديننا الحنيف أوصانا بالأقباط خيرًا".
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