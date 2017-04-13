أسعار العملات اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في بنك مصر

تشهد مصر خلال هذه الأيام إنخفاض في قيمة الجنيه بشكل كبير ، ونستعرض معكم اليوم سعر صرف الدولار الأمريكي فى بنك مصر ، وأسعار الدولار و العملات فى بنك مصر .
أسعار العملات في بنك مصر اليوم الخميس :
|العملة
|سعر الشراء
|سعر البيع
|آخر تحديث
|دينار كويتي
|٥٨.٨٠٤٣
|٥٩.١٥٠٧
|04/13 12:20 ص
|دينار بحريني
|٤٧.٦٠٨٩
|٤٧.٨٥٦٦
|04/13 12:20 ص
|ريال عماني
|٤٦.٦٢٣٤
|٤٦.٨٥٧٢
|04/13 12:20 ص
|ريال قطري
|٤.٩٢٩٧
|٤.٩٥٦
|04/13 12:20 ص
|درهم الإمارات العربية
|٤.٨٨٧
|٤.٩١٢٣
|04/13 12:20 ص
|ريال سعودي
|٤.٧٨٦٣
|٤.٨١٠٧
|04/13 12:20 ص
|دينار أردني
|٢٥.٢٨٨٨
|٢٥.٤٣٤٩
|04/13 12:20 ص
|جنيه إسترليني
|٢٢.٤٠٣٤
|٢٢.٥٤٢٢
|04/13 12:20 ص
|كرون دنماركي
|٢.٥٥٧٦
|٢.٥٧٥
|04/13 12:20 ص
|كرون نرويجي
|٢.٠٨٦
|٢.١٠٠١
|04/13 12:20 ص
|يورو
|١٩.٠١٩٨
|١٩.١٥٠٥
|04/13 12:20 ص
|دولار أمريكي
|١٧.٩٥
|١٨.٠٥
|04/13 12:20 ص
|فرنك سويسري
|١٧.٨٠٥٨
|١٧.٩٢٠٩
|04/13 12:20 ص
|ين ياباني
|١٦.٣٥٥٤
|١٦.٤٩٦٩
|04/13 12:20 ص
|دولار كندي
|١٣.٤٥٦٨
|١٣.٥٤١٢
|04/13 12:20 ص
|دولار استرالي
|١٣.٤٣٥٦
|١٣.٥٤٥٢
|04/13 12:20 ص
|كرون سويدي
|١.٩٨١٣
|١.٩٩٥١
|04/13 12:20 ص
المصدر:مصر365إعلان - Ads إعلان - Ads