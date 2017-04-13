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أسعار العملات اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في بنك مصر

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أسعار العملات اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في بنك مصر أسعار العملات اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في بنك مصر

سمر العشري

تشهد مصر خلال هذه الأيام إنخفاض في قيمة الجنيه بشكل كبير ، ونستعرض معكم اليوم سعر صرف الدولار الأمريكي فى بنك مصر ، وأسعار الدولار و العملات فى بنك مصر . 

أسعار العملات في بنك مصر اليوم الخميس :

العملة سعر الشراء سعر البيع آخر تحديث
دينار كويتي ٥٨.٨٠٤٣ ٥٩.١٥٠٧ 04/13 12:20 ص
دينار بحريني ٤٧.٦٠٨٩ ٤٧.٨٥٦٦ 04/13 12:20 ص
ريال عماني ٤٦.٦٢٣٤ ٤٦.٨٥٧٢ 04/13 12:20 ص
ريال قطري ٤.٩٢٩٧ ٤.٩٥٦ 04/13 12:20 ص
درهم الإمارات العربية ٤.٨٨٧ ٤.٩١٢٣ 04/13 12:20 ص
ريال سعودي ٤.٧٨٦٣ ٤.٨١٠٧ 04/13 12:20 ص
دينار أردني ٢٥.٢٨٨٨ ٢٥.٤٣٤٩ 04/13 12:20 ص
جنيه إسترليني ٢٢.٤٠٣٤ ٢٢.٥٤٢٢ 04/13 12:20 ص
كرون دنماركي ٢.٥٥٧٦ ٢.٥٧٥ 04/13 12:20 ص
كرون نرويجي ٢.٠٨٦ ٢.١٠٠١ 04/13 12:20 ص
يورو ١٩.٠١٩٨ ١٩.١٥٠٥ 04/13 12:20 ص
دولار أمريكي ١٧.٩٥ ١٨.٠٥ 04/13 12:20 ص
فرنك سويسري ١٧.٨٠٥٨ ١٧.٩٢٠٩ 04/13 12:20 ص
ين ياباني ١٦.٣٥٥٤ ١٦.٤٩٦٩ 04/13 12:20 ص
دولار كندي ١٣.٤٥٦٨ ١٣.٥٤١٢ 04/13 12:20 ص
دولار استرالي ١٣.٤٣٥٦ ١٣.٥٤٥٢ 04/13 12:20 ص
كرون سويدي ١.٩٨١٣ ١.٩٩٥١ 04/13 12:20 ص

المصدر:365 

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